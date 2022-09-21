教廷駐港辦擬遷京 中方未回應

梵國務卿：維持對台關係

分析指必須斷交

據意大利《信使報》上周五（16日）報道，帕羅林早前出訪哈薩克時受訪，對於是否準備好把教廷在香港的辦公室搬到北京，帕羅林不認為這是一個新想法，「我們一直都在提出它，我們正在等待來自北京的信號，但尚未到達」。

被問及教廷在台灣設有大使館且有全面的外交關係，是否會因此關閉駐台使館或是按照中國大陸的要求降低其重要性，帕羅林回應稱，「現在一切都保持原樣」。

目前，教廷以「考察團」的名義派代表駐港。今年1月前任駐港代表被調離後職位懸空近半年，直至7月教廷才任命新的駐港代表桑傑士（José Luis Diaz Mariblanca Sanchez）。倘搬遷計劃成真，將代表教廷與中國自1951年斷交後，重新建立外交對話渠道。

天主教通訊社（Catholic News Agency）前日（19日）發布題為「教宗方濟各向中國伸手」的報道。報道指，即使教宗方濟各與中國國家主席習近平日前在哈薩克未能會面，但中梵關係「某些發展不應被低估」，首先是在帕羅林的領導下，積極推進教廷設駐京使館。不過，如果教廷要在北京設立使館，就必須關閉在台北的使館，並與台灣斷交。

2018年9月，梵蒂岡和中國達成效期2年的《主教任命協議》，建立教宗任命中國各教區主教的敘任模式。該協議2020年延長效期，將於2022年10月到期。