王毅晤基辛格 稱當務之急管控台問題 與美商界座談 促美回歸理性對華政策

王提5「確定性」 歡迎美企在華發展

據外交部網站消息，王毅在座談會上說，中美關係陷入建交以來低谷，不少人擔心將進入「新冷戰」；當前中美關係前景愈來愈不明確，但中國有5個「確定性」，「首先中國自身的發展前景是確定的」。他稱，中共二十大將制定中國下步發展藍圖和目標；中國的經濟體量足夠大、韌性足夠強，中國實現現代化，14億多人邁向共同富裕，將為包括美國在內的世界各國提供更多市場和發展機遇。王毅並稱，中國亦具改革開放的決心；中國將繼續改革，更趨開放，建立更開放的新體制，構建開放型世界經濟，推進經濟全球化。

王毅稱另外3個確定性，就是中國對美政策、繼續加强兩國經貿合作的態度，及與美方開展多邊協調的意願。他稱習近平提出中美相互尊重、和平共處、合作共贏的三原則，拜登亦多次強調「四不一無意」（美國不尋求與中國打新冷戰、不尋求改變中國體制、不尋求通過強化同盟關係反對中國、不支持台獨、無意與中國發生衝突），關鍵是美方要盡快回歸理性務實的對華政策。

王毅亦稱，中方歡迎美國企業在華發展，將繼續提供市場化、國際化、具法治的營商環境；中美經貿「應該多做加法而不是減法」，美方應停止無國際法依據的單邊制裁，停止以「小圈子」排除中國。他最後稱，「歷史已經並將繼續證明，中美合作可以辦成許多有利於兩國和世界的大事」。

警告若中美爆「新冷戰」禍及全球

此外，王毅還在紐約會見已年屆99歲的美國前國務卿基辛格。王毅祝賀基辛格迎來百歲誕辰，稱基辛格於建立和發展中美關係具歷史貢獻，希望基辛格繼續幫助兩國關係重回正軌。席間，王毅又批評美方出於錯誤的對華認知，執意視中國為最主要對手和長期挑戰，警告倘中美爆發「新冷戰」，不僅對中美，對全世界都將是災難。

引用中國老話 「寧失千軍不丟寸土」

王毅強調，當務之急是妥善管控台灣問題，否則將顛覆中美關係。他列舉美眾院議長佩洛西訪台、美參議院審議「台灣政策法案」、美國政界有關協防台灣的言論，批評這些都挑戰中美三個聯合公報，破壞中美關係的政治基礎。王毅稱：「『台獨』愈猖獗，和平解決台灣問題的可能性就愈消減。中國有句老話：寧失千軍，不丟寸土。如果觸犯《反分裂國家法》，中方必將依法採取堅決行動，捍衛國家的主權和領土完整」。他重申，若欲維護台海和平穩定，美方就應回歸「一個中國」原則的本義，反對和制止「台獨」。

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