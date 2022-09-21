籲避接觸外國人防猴痘 專家言論被斥涉種族主義

研究：重慶病例與德同源

官媒《健康時報》報道，中國疾控中心於周一（19日）進一步公布內地首宗猴痘輸入病例的信息。患者是一名29歲中國籍銷售人員，本月2日至8日前往德國，期間在柏林曾有同性性行為，之後轉到西班牙，9日出現發燒、右腳踝現紅色皮疹和膿皰等症狀，11日曾就診並服用消炎藥，14日返回重慶。官方表示經基因測序發現，病毒株屬於西非B.1分支，與6月採集的德國病毒株高度同源。

另外，吳尊友周六在微博發文，指猴痘除了直接經體膚接觸傳播，亦會透過共用毛巾、餐具等物品傳播。他提出5點建議，包括呼籲民眾不要和外國人、3周內從境外回國的人士以及陌生人有直接肌膚接觸。

吳的言論引發爭議，有網民留言斥他缺乏同理心甚至涉種族主義，言行與其身分不相稱。「（這麼說）非常不合適。疫情剛開始時，一些外國人還站出來（為我們辯護），說中國人不代表病毒」、「新冠疫情剛開始的時候，如果各個國家都宣布不要接觸中國人……什麼感受？」。該帖文留言區現已被設置成不可發表評論。

吳尊友周一再在微博發文，指近期內地不會發生猴痘流行，但出現零星病例可能性仍比較大；又指新冠防控的「外防輸入」措施，在阻止猴痘輸入方面發揮了重要作用。