指售500萬盜版書涉款2億 作家劉亮程告拼多多維權

版稅失逾2000萬人民幣 劉：心酸

綜合澎湃新聞、封面新聞報道，劉亮程周日在微信公眾號「木壘書院」發布一篇寫於8月26日的文章，指經北京安傑律師事務所律師團隊查證，電商平台拼多多上有90多個網店長期售賣他的《一個人的村莊》、《遙遠的村莊》、《鑿空》等盜版書，「盜賣數達10萬+的就有30個網店，合計盜賣數額達500多萬本，數量驚人。按現在正規圖書的定價和版稅，盜賣金額達2億元，給作者造成的直接版稅損失超過2千萬元」。

劉表示，盜版的《一個人的村莊》在拼多多售價低至14元，出版社為跟盜版書競爭，也長期以最低價甩賣；盜版書逼使正版書跟其降價，對正版書市場造成極大傷害，亦令許多出版社虧損。

劉亮程還寫道：「一本書被盜版售賣了20多年，真是讓我心酸。這20年來我走到哪都能遇到讀者拿着盜版書讓我簽名。明知是盜版書，也要簽，因為盜版書也是讀者拿錢買的，讀者是無辜的。」劉慨嘆，自己無力靠個人能力跟眾多盜版商打官司維權，只有期待國家改善知識產權保護環境。

他稱，自己熬過了地攤猖獗售賣盜版書的世紀初，熬過書店漸見規範、盜版書杜絕的近些年，「可是我等來的卻是拼多多這樣更大規模的對盜版商來說更加安全便捷的網絡盜賣平台」。

劉嘆電商對侵權者更安全便捷

於8月26日，「保護創作者權益，共建良好出版生態——劉亮程作品獨家典藏版版權維權座談會」在北京中國現代文學館舉行。中國作家協會書記處書記邱華棟在會上稱，從《著作權法》修訂到相關文件出台，可見國家重視保護知識產權，希望有關部門加強監管及懲罰電商平台，並建立健全處理侵權投訴及商家信用追溯機制。

劉亮程於1990年代因散文集《一個人的村莊》成名，書中數十篇文章獲編入內地中學語文教材與試題。由於劉亮程於文章中對鄉村生活的思考，他又獲譽「20世紀中國最後一位散文家」和「鄉村哲學家」。劉亮程於2014年獲第六屆魯迅文學獎。