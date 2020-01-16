台灣地震 困山遊客全撤離 花蓮再錄5.9級餘震 累計1死164傷

逾500學校受損 財物損失逾2753萬元

綜合中央社、聯合報等台媒報道，台灣東部17至18日多次發生地震，曾經錄得6.5及6.8級地震。台中央氣象局表示，昨早10時07分再錄得有感地震，規模達5.9級，震源深度13.4公里，震央位於花蓮縣卓溪鄉。截至昨午，全台有感地震累計約150次。

台氣象局地震測報中心主任陳國昌指，昨日卓溪餘震是目前所有餘震中最偏北的位置，就本次地震序列來看，預估未來餘震中最北會在卓溪，最南則在台東鹿野。陳國昌表示，整體來說餘震的頻率正在減少，但未來兩天或會出現規模5級以上的餘震。

專家警告未來兩天或仍有5級以上餘震

花東連日地震造成多處災情，台消防署指出，截至昨下午2時30分，地震共計造成1人遇難、164人受傷。台教育部統計，截至昨下午3時，受災學校逾500間，初估財損金額約新台幣1.1億餘元（約2753萬港元），其中高雄115校佔最多，其次是新北54校、花蓮49校，但苗栗損失金額1694萬元新台幣（約424萬港元）佔最高。另據台經濟部表示，受地震影響，仍有445戶停電、1801戶停水。

地震造成花蓮縣赤科山、六十石山連通道路崩坍阻斷，約680名遊客受困山區，其中有不少人因深夜冒險攀過崩塌山壁落山，險些滑落山谷，手腳都有不同程度受傷。當局連夜搶通，至昨午滯留遊客均已安全撤離。

據台媒報道，目前中央災害應變中心持續維持一級開設運作，共調度台軍、消防員等搜救人員計2265人和130輛車前往救災。此外，蘇貞昌昨到花蓮東里火車站視察災情，指示相關部門將災損降到最低，要求盡快勘查評估因地震造成的交通中斷等建設，以最快時間完成修復，政府會全力支持地方，做到最快、最好。