黔大巴翻側事故 3涉事官員停職受查

據國家衛健委官網消息，前天，內地報告新增本土確診病例92例，新增本土無症狀感染715宗。其中，貴州新增本土確診12宗和無症狀感染者352宗。

綜合《貴陽日報》、官方微信公眾號「貴州發布」等內地媒體報道，貴陽巴士事故共造成27人不幸遇難，20名傷者被就近送往醫院救治。經積極救治，4名傷勢較重人員暫無生命危險，其餘16名傷員病情平穩。

貴陽副市長就事故致歉

在前晚舉行的疫情防控新聞發布會上，貴陽副市長林剛通報了事故的基本情况。據他介紹，此次事故涉事車輛係抗疫轉運徵用車輛，車上載有47名人員，其中駕駛員1名，隨車工作人員1名，其餘45人均為雲岩區涉疫居民。

在發布會上，與會人員向事故遇難者默哀。林剛稱這宗重大交通事故給人民群眾生命安全帶來巨大損失，「我們無比沉痛、無比自責，在此我代表市委、市政府對所有遇難人員表示沉痛哀悼，向所有遇難人員家屬、受傷人員表示深切慰問，並向全社會作出誠懇道歉。」

當局昨日對雲岩區委書記朱剛等上述3名涉事官員停職檢查。有關負責人表示，在國家有關部門指導下，省、市正在該宗事故進行深入調查，對相關責任人將堅決依法依規嚴肅追責問責，絕不姑息。有關調查處理結果將及時向社會公布。

（綜合報道）

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