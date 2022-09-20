美駐華使領館被指多次查中方僱員背景

《環球時報》報道，李明認為，美國對外宣稱保護隱私、尊重人權，但其行為是典型的雙重標準。曾在美駐華使領館工作的趙平（化名）亦證實，所有中方僱員在入職時都要接受背景調查，此後每5年還要重新進行一次。

每5年一次 註明資料或交美情報部門

趙平稱，美方對中方僱員的調查愈來愈嚴格，涉及隱私的問題愈來愈多，追溯過往的時段越來越長。調查時美方咄咄逼人的談話方式，會讓人有被審訊的感覺。曾有中方僱員對此表達過不滿，但美方回應說，「這是按照上級要求統一執行」。

該報記者近日獲得的一份名為《海外背景調查問卷》（Overseas Vetting Questionnaire）的表格，即為李明提到的「安全背景調查」的重要內容。該報就此話題詢問美國駐華大使館，但未獲回覆。報道引述相關專家認為，美方做法是典型的數據過度採集行為，根據中國《個人信息保護法》第三條，美國的做法完全違背了相關規定。