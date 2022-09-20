第四次表態 拜登指美軍將衛台 外交部警告：不要站在14億中國人民對立面

綜合報道

在美國哥倫比亞廣播公司CBS《60分鐘》專欄節目（60 Minutes）周日（18日）播出的採訪中，拜登談到美國對台承諾，表示美國很久以前做出承諾，還有「一中政策」，台灣就是否獨立會自己做出判斷，但美國並未鼓勵台灣獨立，「這是他們的決定」。

節目主持人佩利（Scott Pelley）追問拜登，美國軍隊是否會保衛台灣？拜登回答說，「會的，如果那裏真的發生了史無前例的攻擊。」佩利再三確認，「為了清晰明確，（你是說）跟烏克蘭的情况不同，如果中國入侵，美國軍隊的男女軍人們會保護台灣。」拜登再次說，「是的。」

去年8月首次提及 今次更明確

這是拜登去年1月上任以來至少第4次類似的表態，而且這次比之前更加清晰明確（見表）。去年8月，美國全面撤軍阿富汗引發「美國不可靠」言論，拜登當時接受美國廣播公司新聞網（ABC）專訪，把台灣和與美國有防禦條款或條約的北約、日本與韓國並列，強調若任何人侵略盟友，美國會做出回應。

今年5月，拜登在東京會見日本首相岸田文雄後共同見記者時說，他願意美國通過軍事介入以保衛台灣的安全。這一說法被廣泛視為與美國在這一問題上長期保持的戰略模糊政策有出入，並引發兩岸高度關注。

至於連續表態願意協防台灣，外界曾認為拜登此前的說法都是「口誤」，但是有防務專家則認為，這顯示美國領導人可能確有採取相關行動的意圖，儘管官方的公開政策尚未更動。中央社的報道則指出，究竟是部分人認為的「口誤」，還是技巧性逐漸把美國台海政策由「戰略模糊」轉往「戰略清晰」，或許答案只有拜登本人清楚。

《60分鐘》專欄節目稱在採訪拜登之後，白宮一名官員說，美國對台灣的政策並未改變，美國不會正式宣示美國軍隊是否會保衛台灣。

台感謝美安全承諾 國台辦敦促美慎重處理

台外交部發言人歐江安昨日對拜登的講話回應稱，有關拜登再度重申美國政府對台灣堅若磐石的安全承諾，外交部誠摯感謝。中國外交部則向美方提出嚴正交涉，發言人毛寧昨日在例行記者會上說，任何人都不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力，不要站在14億中國人民的對立面。國台辦發言人朱鳳蓮則以書面的「答記者問」，敦促美方慎重處理涉台問題，並「正告民進黨當局」，「倚美謀獨，死路一條」。

（中美角力）

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