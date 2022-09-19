夤夜運密接者隔離 黔大巴翻側27死 載47人20傷 貴州前日增50確診

官方稱檢視涉疫人員交通安全隱患

貴州省三都縣公安局通報，昨日凌晨，黔南州三（都）荔（波）高速公路由貴陽往荔波方向，發生一宗旅遊巴側翻事故。事發時，車上共載有47人。截至昨日中午12時，事故造成27人不幸遇難，20人受傷正在救治。

據國家衛健委通報，內地前天新增本土確診病例106宗，其中貴州50宗。由於貴州正處於疫情防控中，黔南州部分地區作臨時區域管控。有內地網民質疑巴士凌晨如何上得到高速公路，呼籲當局應該要向社會說明。

據微博網民「一只愛行攝的青蛙」稱，經向公安部、應急管理部、貴州省交通運輸廳等了解核實，昨凌晨2時40分許，在S73三荔高速黔南州三都水族自治縣段K31處荔波方向，一輛轉運新冠防疫隔離人員的大巴車側翻衝出高速公路後，墜下高度為7至8米的邊坡。該車是黔運集團所屬營運車輛，車牌號為貴A75868，核載49人，實載47人。有知情網民表示，意外發生後，車內僅有10人可以自行爬出車外，打電話求救，直到凌晨4點才獲救。

「不少遇難者因社區現疫被列密接」

另有網民表示，不少遇難者因社區有感染者而被列為密切接觸者或次密接，前晚貴陽市為實現19日「社會面」清零，上百輛大巴將居民連夜轉運往周邊地區集中隔離。而出事的巴士是從貴州交通醫院附近出發，共有10多輛，結果其中一輛發生意外。有網民對此表示，他們沒有一個人死於病毒，而是死在去隔離的路上，這是21世紀嗎？

貴州省官方昨日傍晚發出新聞稿，承認發生事故的為貴陽市涉疫人員隔離轉運車輛。新聞稿稱，省委書記諶貽琴、省長李炳軍在事故發生後第一時間作出部署，迅速趕赴黔南州指揮應急處置和救援工作。

（綜合報道）

（新冠疫情）