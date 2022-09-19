菲國博彩公司禁錮百人 70中國人獲救

中菲同意探討加強執法合作

「中新網」報道，阿瓦洛斯表示，菲警方高度重視這些案件，聯合其他執法部門，迅速採取行動，連續破獲數宗案件，成功解救多名中國公民，並拘捕有關疑犯。中國駐菲使館在此過程中予以大力協助。有關案件多數與網絡博彩有關。下一步，菲內政和地方政府事務部將同中方繼續開展執法合作，協調其他菲執法部門、司法機關和地方政府，開展反綁架專項行動，並採取更多綜合治本之策，剷除有關犯罪土壤。

周志勇表示，中國政府高度重視每一名海外中國公民安危，讚賞菲律賓政府和執法部門近期與中方密切溝通協作，共同採取有效措施，嚴厲打擊針對在菲中國公民的綁架勒索和非法拘禁等嚴重犯罪。中方願進一步深化和拓展中菲執法合作，切實保護在菲中國公民安全和合法權益。雙方同意將就如何進一步加強執法合作進行深入探討和研究。

近段時間以來，菲律賓發生數宗針對中國公民的綁架案。據大馬中文媒體《光明日報》報道，在周志勇會晤阿瓦洛斯當天，菲律賓政府執法部門突擊搜查黎剎省加因沓鎮一家網絡博彩公司，救出100多名被非法拘禁的人士，當中超過70名中國公民。