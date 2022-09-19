美使館慶獨立日活動 伯恩斯：京阻賓客參與

伯恩斯在Twitter發文說，美國駐中國大使館15日舉辦因新冠疫情而延期的美國獨立日慶祝活動，而中國政府企圖騷擾、勸阻一些受邀賓客出席。他表示，華府支持美中交流和接觸，並認為中國政府也應如此。

王全璋夫婦當日遭國保押回家

在推文中，伯恩斯並未指明哪些賓客受到阻撓。另據「自由亞洲電台」報道，上周四（15日）下午，已遭釘牌的內地維權律師王全璋與妻子李文足在北京亮馬橋地鐵站遭不明身分人物圍堵。王全璋當晚表示，北京「國保」（國內安全保衛警察）為因應「美國憲法日」（9月17日）而限制他們出行，他們不堪受阻，出門後卻遭便衣圍堵並被強制帶回家。

一段由李文足拍攝、其他維權律師家屬代發到Twitter的影片，顯示王全璋夫婦被帶走時的情形。該維權律師家屬證實，王全璋夫婦已於當晚約8時半被北京警方送回家中，但警察要求他們當晚不要再出門，門外亦有便裝警看守。

王峭嶺：被禁足如檢測是常態

「709案」李和平律師的妻子王峭嶺稱，她在北京的丈夫李和平律師當天也被限制在家中，無法出門。她表示，遇到有特殊意義的日子，像是世界人權日、美國憲法日等，內地的維權人士都會被當局限制行動，「這是常態，就跟核酸檢測一樣」。