新證據揭侵華日軍100部隊人體實驗

位於吉林長春的偽滿皇宮博物院東北淪陷史陳列館，18日以展覽的形式正式對外公布侵華日軍第100部隊細菌戰最新罪證。這也是中國第一個有關侵華日軍第100部隊準備並實施細菌戰的專題展覽。

「伯力審判」庭審錄音：

技術人員指人畜屍體一起掩埋

央視報道，駐紮長春市的侵華日軍第100部隊，被稱作隱藏在第731部隊身後的「惡魔兄弟」。侵華日軍投降前，該部隊銷毁大部分資料。為揭露歷史真相，偽滿皇宮博物院課題組於2018年起在中國、日本、美國、俄羅斯四國蒐集第100部隊的相關罪證，確定了該部隊曾做人體活體實驗、野外毒性試驗和野外演習，進攻對象為整個生態系統。

研究人員根據4年前獲得的1949年伯力審判庭審錄音，1941年4月進入第100部隊的技術人員三友一男在庭審中承認自己主要任務是研究炭疽菌等細菌。他承認曾親自做人體的活體解剖實驗，為細菌戰作準備。

「人體實驗是在1944年8月到9月間進行的。實驗目的是如何在本人不知道的情况下給他們使用麻醉藥，重點是將細菌也用到被實驗者身上。」三友一男供稱，被用於實驗的有7至8名中國人和蘇聯人，是把這些藥物混在香煙、菜湯、點心、雞蛋、酒等這些食物中給被實驗者的，這些被實驗者在實驗兩周後會十分瘦弱，再也無法被用於實驗。為求保密，一般會對這些活人以注射氰化鉀、槍斃等方式殺死，他們的屍體會和牲畜屍體被一起掩埋。