台東6.8級地震1死79傷 700人困山 陸港澳有震感 日美發海嘯警報

震央池上鄉 花東多次餘震

花蓮水泥廠工人被機器壓斃

綜合中央社等台媒報道，台東縣昨下午2時44分發生6.8級地震，震源深度7公里。本次地震震央位於台東縣池上鄉，在縣政府北方42.7公里處。花蓮縣、台東縣錄得最大震度，且出現多次餘震。

據「中國地震台網」消息，福建、廣東、江蘇、上海等沿海省份震感明顯；香港天文台亦接獲逾10名市民報告，表示感到維持數秒的輕微震動；日本氣象廳向沖繩的宮古島、八重山地方發出海嘯注意警報；美國海嘯預警系統亦發出海嘯警報。

據台灣媒體報道，地震造成花蓮多地建築坍塌，當局已接獲5間學校出現災損，其中一小學校舍倒塌；有便利店的樓房倒塌4人受困，高寮大橋整條斷裂致3人掉落橋下，上述7人均已獲救；但有水泥廠工人被集塵器壓倒，傷重不治成首名罹難者。台消防署指出，截至昨晚7時，地震已造成1人遇難、79人受傷。

此外，連接富里鄉與卓溪鄉的崙天大橋亦因地震出現斷裂，橋面隆起成波浪狀；玉里鎮赤科山、富里鄉六十石山聯外道路因落石阻斷，前者受困旅客約60至80人，後者約600人受困，目前正積極搶通道路和相關安置措施。

學校塌兩橋斷 台鐵出軌

地震還造成東里站月台的雨棚掉落，撞擊420次自強號導致其出軌，有3節車廂站內傾斜。網傳照片顯示，有旅客從車廂內爬出逃生。台鐵局隨後通報表示，420次自強號約20名旅客無人受傷。目前，地震造成多地列車軌道彎曲變形、受損；電車線故障、電桿傾倒、橋墩止震塊破損等。

地震發生後，台消防署昨下午4時開設震災災害中央災害應變中心，並派遣消防署特種搜救隊、行政院台搜中心和各縣市搜救隊前往花蓮災區搶救、支援。目前，基隆市、宜蘭縣、台北市及新北市已派出搜救隊員及救災車輛等，前往花東支援。台搜中心亦出動空勤搜救機3架次前往災區。

蔡英文列救災4指示

此外，台總統蔡英文及台行政院長蘇貞昌，昨晚到中央災害應變中心視察和聽取工作報告。蔡英文會後做出4點指示，包括調度跨部會救災支援，全力投入救災工作；整備收容所，施行物資調度事宜；巡查公路等各項關鍵基礎設施，以最快速度回報搶修；提高警覺，防範未來餘震發生。

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