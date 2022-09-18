隔16天 神十四太空人第二次出艙

央視新聞報道，中國載人航天工程辦公室昨發布消息，下午1時35分，太空人蔡旭哲開啟問天實驗艙氣閘艙出艙艙門。到下午3時33分，太空人蔡旭哲和陳冬先後出艙。這是神十四乘組第二次出艙活動，也是蔡旭哲首次執行出艙任務。另一名太空人劉洋則在核心艙內配合支持兩名出艙太空人開展艙外操作。現場直播視像顯示，蔡旭哲出艙後在太空揮手致意，並向地面工作人員表示自己「感覺良好」。

出艙期間，太空人先後完成艙外助力手柄安裝、載荷回路擴展泵組安裝、艙外救援驗證等任務，進一步檢驗太空人與小機械臂協同工作的能力、驗證了問天實驗艙氣閘艙和出艙活動相關支援設備的功能性能。約5小時後，陳冬、劉洋、蔡旭哲完成全部既定任務，陳冬和蔡旭哲也安全返回問天實驗艙。

專家：驗證常態出艙

神十四太空人乘組2日曾完成首次出艙活動，並先後完成了出艙活動恢復、機械臂測試與操作、第二次出艙活動準備等工作，持續開展空間材料研究、高等植物培養等空間科學實（試）驗項目。

就神十四太空人短期內再次出艙原因，航天科技集團五院總體設計部專業副總師潘順良稱，神十四乘組任務量很飽滿，因後續夢天實驗艙將快發射，夢天實驗艙發射前，太空站的組合體還要進行一個轉位工作。轉位之後（太空站）就是「L」形構型，但是「一」字形構型更適合出艙。比較緊密的出艙任務剛好可驗證常態化的出艙。

潘亦指，兩次緊密的任務所驗證的常態化出艙是太空站必須具備的能力，要想做到就需要太空人與地面飛控人員熟練掌握出艙各項準備工作，多次演習演練，達到天地默契配合。