華2025望啟太空旅行 票價200萬起 商業航天盼10年內追上美國

《環球時報》昨（17日）刊登楊毅強專訪。楊認為，中國商業航天已迎來最好發展機遇，已由基礎製造、產品研發的1.0時代進入應用牽引、市場主導的2.0時代，並將在10年內追上美國的發展水平。又指最遲到2027年，中國商業航天「春天」便會到來，判斷依據中就包括獨屬於商業航天的商業模式（如太空旅遊）得以實現。

需參加短期培訓 每次搭載7遊客

楊稱目前太空旅行可分3種：一是進入太空站，這對遊客身心質素有嚴格要求；二是通過雙機身航空運載飛機將遊客帶入太空，舒適感和安全性較差；三是目前技術較成熟的亞軌道旅行，適合大部分人群。隨着商業模式完善，2025年中國有望開始亞軌道旅行，票價約200萬到300萬元。

亞軌道一般是指距地面20公里至100公里的空域，比較亞軌道飛行與軌道飛行，二者最大區別在於前者無法環繞地球一周。原因在於亞軌道飛行發射初速度達不到環繞地球所必須的第一宇宙速度（又稱「環繞速度」），拋射體在到達最高點後，高度便將持續下降——因此亞軌道飛行可看做一個近地點附近軌道在地面以下的橢圓軌道，也可以看做是一種非理想狀態下、特殊的拋體運動。

今年7月，楊毅強表示，其所在公司正在研製亞軌道太空旅遊飛行器，計劃明年進行首次無人亞軌道驗證飛行，其後再驗證飛行十多次後，就可以開始向公眾開放太空旅遊服務。付費遊客只需要參加短期的太空飛行培訓，就可以參與飛行，每次可搭乘7名遊客，發射至距地面100多公里的臨近空間，停留一小段時間體驗太空之後，即可飛回地球。

火箭飛船可重複使用

《證券時報》報道，楊毅強稱，執行太空旅遊任務的火箭和飛船都可重複利用，而且發射和回收地點等也正在考察確定。中科宇航近日已與中國旅遊集團旅行服務有限公司簽署戰略合作框架協議，雙方將共同推動商業航天高新技術的應用，攜手打造太空旅遊。

8月26日，由中國航天科技集團有限公司所屬中國運載火箭技術研究院自主研製的升力式亞軌道運載器重複使用飛行試驗成功。飛行試驗採用的運載器經健康檢測維護後，在酒泉衛星發射中心再次點火垂直起飛，按照設定程序完成亞軌道飛行，平穩着陸於阿拉善右旗機場，實現中國亞軌道運載器首次重複使用飛行。