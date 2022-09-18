美國防部「台灣事務處」納「中國辦」惹抨擊

美國政治新聞網站Politico上周五（16日）報道，美國防部發言人薩波（John Supple）證實，五角大樓正將管理台灣政策的事務處從東亞辦公室移出，並納入國防部分管中國事務的副助理部長蔡斯（Michael Chase）職權範圍。

五角大樓指非因一中政策及承諾改變

薩波解釋，有關變革可提高內部效率，亦有助國防部官員和領導層跟包括國務院在內的其他行政部門架構維持一致，強調有關轉變並非顯示美國的一中政策、對盟友和伙伴承諾有所改變，專注維護印太地區自由開放也不會改變。

議員批向北京發錯誤信號

對此，前美國防部印太安全事務助理部長薛瑞福（Randy Schriver）指，有關變動令台灣看起來是中國的一部分，相信北京會對這個變動持正面反應。參議員沙利文（Daniel Sullivan）則指，此舉是向北京發出錯誤信號，令其以為可主導美國跟台灣的關係，更壞情况是會促使美方在台灣安全需求問題上跟北京磋商。

美前總統特朗普執政前，涉中國大陸和台灣事務均由美國防部副助理部長分管，與日韓澳等地合併為東亞辦公室管轄範圍。2019年6月，美國防部從東亞辦公室抽離出專負責中國大陸事務的辦公室，而台灣事務則續歸東亞辦負責。

另解放軍戰機近期頻密進入台空域。據《上報》報道，台灣空軍表示，15日偵獲解放軍機26架次，其中有類似美國RQ-4全球鷹（Global Hawk）的戰略級無人偵察機「無偵-7」現身台海空域，該偵察機也被譽為大陸版全球鷹。

解放軍「無偵-7」現台海

台專家：探台重要設施位置

無偵-7又稱翔龍無人機，能執行監視、偵查、情報搜集等功能，速度比全球鷹更快，還可為反艦彈道導彈及巡航導彈等指定目標。

公視新聞網引述台灣前空軍副司令張延廷分析，指解放軍是在進行戰場經營，試圖掌握台重要設施位置，作為第一擊攻擊目標。張稱，台灣機場、雷達甚至軍事設施位置都可能被掌握，導彈陣地、機場設施或雷達站等，無偵-7都可做情報蒐集，常態性蒐集後會互相比對，久之把台軍部署慣性摸清。