在建規模世界領先 今年進「核准高峰期」

1985年3月，中國自主設計建造的第一座30萬千瓦壓水堆核電站在浙江秦山開工建設，1991年12月成功併網發電，結束無核電歷史。1990年代中後期，中國確立了「適度發展核電」方針，浙江秦山二期、廣東嶺澳一期、浙江秦山三期和江蘇田灣一期等共8台核電機組的建設獲得批准。2005年，中國核電核准方針迎來轉變，由「適度發展」變為「積極發展」。隨後5年間，中國新開工核電機組累計達30台。

但至2011年，日本福島發生核事故，影響了中國核電核准和發展的節奏。次年，中國調整《核電中長期發展規劃（2011-2020 年）》發展目標，指出到2020年，運行核電裝機達到5800萬千瓦，在建達到3000萬千瓦左右。

《21世紀經濟報道》指出，在以安全為最優前提的發展階段，中國核電項目審批始終「走走停停」。在2015年審批重啟後，中國批准了8台核電機組，此後3年「零審批」。直到2019年7月，才有3個項目核准開工。每年審核4至5台核電機組是近幾年常態，但今年已進入核准高峰期，目前已有5項目獲核准。