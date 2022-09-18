核電加速發展 粵閩兩項目獲批 國務院要求確保「絕對安全」 港周邊核電站將加至11座

國務院總理李克強上周二（13日）主持召開國務院常務會議，表示為提升能源保障能力和促進綠色發展，決定核准已列入規劃、條件成熟的福建漳州二期和廣東廉江一期核電項目，要求強化全過程監管，確保絕對安全。中國核電上周四（15日）發公告，核准福建漳州核電項目3、4號機組。該公司控股的中核國電漳州能源有限公司為業主單位，負責項目投資、建設及營運管理。據悉，該項目為廠址規劃容量內的二期擴建工程，機型為「華龍一號」，單台機組額定電功率為1212MW。同獲核准的廣東廉江一期1、2號機組隸屬於國電投，採用CAP1000壓水堆機組。

黎廣德：或給香港帶來安全隱憂

資料顯示，廣東已有4座核電站在營運，揭陽、韶關和肇慶亦正籌建核電廠，連同最新的廉江一期，將來核電廠或多達10至11座。「自由亞洲電台」引述香港公共專業聯盟政策召集人、工程師黎廣德認為，廣東核電規模再度擴張，可能給香港帶來安全隱憂。他說，過去國際原子能機構查核報告曾指出內地核安全監管透明度不足、獨立性不夠強等問題，且研究證明在福建和廣東發展離岸風電，已可滿足相關省份電力需求，若大量興建核電，也會犧牲發展其他再生能源的機會。

不過，據中國核能行業協會9月14日發布的《中國核能發展報告（2022）》藍皮書顯示，中國核電安全運行業績保持國際先進水平，2021年中國有34台機組在世界核電運營者協會的綜合指數達到滿分，佔世界滿分機組的44%。

專家：年內核准10機組可帶動2000億投資

《21世紀經濟報道》引述「國聯證券」分析稱，核電憑藉對投資巨大拉動作用，成為推動新基建重要抓手。「單台核電機組預計投資額200億（人民幣，下同）左右，年內核准10台機組可帶動產業鏈2000億投資規模，無論從投資帶動效應，還是對長期能源保供方面都有重要作用」。

報道又稱，隨着「雙碳」目標加速推進，在以風、電、光伏為代表的新能源產業佔比提升，火電發電佔比減少，能源供應短期亦面臨考驗。對比之下，核電因為同時具備清潔性和穩定性，成為中國能源結構轉型中不可忽視的角色。摩根大通亞洲電力、公用事業及可再生能源行業研究主管韓詠麟表示，「核電是中國實現『碳中和』目標需要發展的領域之一，將會在新的電力系統中扮演基本負載的角色。當前，核電在中國電力供應中的佔比只有5%左右，我們預期到2060年有望提升至約23%」。

《「十四五」現代能源體系規劃》提出要在確保安全的前提下，積極有序推動沿海核電項目建設，保持平穩建設節奏，合理佈局新增沿海核電項目。到2025年，核電運行裝機容量達到7000萬千瓦。

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