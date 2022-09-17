濃煙滾滾陷火海 電信大樓暫無傷亡

微博、微信等社交平台昨流傳大量相片及影片，顯示一幢有「中國電信」字樣的大樓發生火災，從中可見黑色濃煙包圍整幢大樓，大樓正面外牆燒至一片漆黑，火光直衝樓頂，玻璃幕牆全部脫落。另有影片顯示疑似事發大樓內，有大量人員循着樓梯逃生通道撤離。

目擊者稱外牆冷氣機先起火

「湖南消防」官方微博表示，下午3時48分接報，芙蓉區東二環中國電信大樓發生火災，隨即調派人員到場處置，初步偵察現場為外牆起火，建築高度218米，地上42層，地下2層。湖南電信亦通報稱，下午3時半許，荷花園電信大樓外牆起火，明火後續已撲滅，未影響通訊安全，火因正調查，未發現傷亡。

《中國新聞周刊》引述事發地點附近商舖工作人員稱，大樓劇烈燃燒時間約10分鐘，7樓最先起火，其看到外牆的分體冷氣機開始起火，接着每一層同位置的分體機都跟着起火，導致樓內玻璃遇熱爆炸，玻璃一直向下墜落，還有一輛車被砸中着火。事發後，有大量網民表示，因火災致手機電訊卡無信號，當地亦有部分餐廳稱，訂餐電話或座機受電訊網絡癱瘓影響無信號。

網傳招標公告指火災系統存隱患

事發大樓2000年建成，曾為長沙首座突破200米的大樓。昨網上流傳一份疑似中國電信湖南分公司5日發布的招標公告，顯示該大樓「消防設備存在超期運行、部分設備不符合現行國家標準規範，火災報警系統、防排煙系統仍存在較大的安全隱患」。

明報記者 王聖辰