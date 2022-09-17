4警食霸王餐稱放蛇 上海公安局責令嚴查

食蛇飲茅台涉5688元 不給錢反索3萬

事發於2017年5月25日下午，內媒「新黃河」報道，上海市公安局楊浦分局長白新村派出所民警夏×等4人前往葛青松在閔行區開的「潮汕蛇莊」，以檢查消防為名拿走4盒價值300元的香煙，又在店內拿走3條眼鏡蛇和1條王錦蛇，價值1000多元亦未付錢。次日晚，夏×、王×等4警穿便裝再去食店，點了茅台酒和野味，共計消費5688元，以「涉嫌銷售野生動物」為名，要求葛交3萬元罰款，葛拒絕並返回宿舍後被拘，雖在庭上葛稱他售賣的蛇全是人工飼養，但法院沒理會，判其拘役4個月15日及罰款1000元。

今年初，葛青松到寶山區法院起訴夏×，要求支付當年餐費；夏×辯稱，到食店用餐是「刑事偵查」行為，法院上月裁定，該案不屬於民事訴訟的受理範圍，駁回起訴，葛青松不服上訴。近日民事裁定書在網上流傳，引發熱議，網民質疑警員以「刑事偵查」為由食「霸王餐」是否合法。

安徽官媒「大皖新聞」就事件於周三（14日）致電楊浦分局政治處，工作人員表示，採訪需聯繫上海市公安局，寶山區法院亦表示不接受採訪。但上海市公安局官方微博前日（15日）發布通報稱，針對民眾反映「楊浦分局長白新村派出所民警於2017年5月辦案期間就餐未付款」一事，已責成督察總隊、法制總隊、楊浦分局成立聯合調查組，全面查清事實情况，將根據調查結果，嚴格依規依紀依法處理。

律師：售野味案毋須放蛇 更不能大吃大喝

北京市京鼎律師事務所杜兆勇律師表示，此案爭議焦點在於「偵查陷阱」（根據掌握的線索誘使他人犯罪）可不可以使用，以及使用的限度。他指出，非法出售珍貴、瀕危野生動物罪，不屬於危害國家安全或毒品犯罪等，不屬於需要採取「偵查陷阱」的方式破獲案件，辦案時更不能真的大吃大喝，所以，民事法院基本可以確認警察違法，應支持葛青松的訴訟請求。