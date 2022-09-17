北京聞風：「旋風外交」釋穩定信息 ／文：鍾鳴九

秋季外交素來是中國政壇的慣例。自北戴河休假結束後，紀念中韓建交30周年、中日邦交正常化50周年等多項外事活動相繼展開；將於今日結束行程回國的全國人大常委會委員長栗戰書，接連訪問俄羅斯、蒙古國、尼泊爾和韓國，並在俄出席第七屆東方經濟論壇全會，被看作為習近平出訪打前站，亦體現出中國對周邊外交的重視。

對於習近平在新冠爆發後首次出訪，中國外交部稱，此訪「充分體現了中方對上海合作組織和中哈、中烏關係的高度重視」。

此訪中，習近平在與多國元首雙邊會見中都着重談到推進「一帶一路」建設，和共同推動落實全球發展倡議和全球安全倡議。北京學者認為，出席上合峰會是習近平此訪重頭戲。當前國際形勢劇變、疫情延宕反覆，烏克蘭危機爆發後，現有的全球治理體系暴露巨大缺陷。在此背景下，習近平出席上合峰會，重申全球發展倡議和全球安全倡議，既為發展中國家維護正當權益提供新時期的理論依據，也為世界帶來超越西方冷戰思維的新方案。

分析人士指出，全球面臨「寒冬」之際，中國致力於維護國際產業鏈供應鏈、糧食、能源安全，推動落實兩個「全球倡議」，其中與上合組織成員國特別是中亞地區的務實合作至關重要。

中國國際問題研究院歐亞研究所副研究員韓璐稱，疫後、中共二十大前，中國領導人選擇中亞作為首訪地，主要是因為哈、烏兩國是中國的友好鄰國和全面戰略伙伴，也是「一帶一路」重要沿線國家。中國與哈、烏建交30年來，關係不斷跨越式發展，政治互信程度加深，經貿、文化等合作也取得實實在在的成果。

分析人士認為，此訪可視作中哈、中烏關係進入發展新階段的標誌。中哈、中烏合作對「一帶一路」建設具有示範效應。此次推動的一大批合作如《中哈政府間產能與投資合作規劃》草案商談工作、中吉烏鐵路建設、中烏減貧合作機制等，值得外界關注。

內地外交學者分析稱，中亞國家發展和穩定關係到中國切身利益，特別是中國西部安全與穩定，習近平此次出訪也旨在進一步鞏固中國周邊安全與發展。

文：鍾鳴九