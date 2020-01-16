針對美向台售武 京制裁雷神波音防務CEO

外交部發言人毛寧昨日表示，美國向台灣出售武器，嚴重違反「一個中國」原則和中美三個聯合公報，嚴重損害中國主權和安全利益，嚴重損害中美關係和台海和平穩定。中方再次敦促美方停止售台武器和美台軍事聯繫。中方將根據形勢發展繼續採取一切必要措施堅定維護自身主權和安全利益。

美國國務院2日曾宣布已批准一項總額11.6億美元的對台軍售案，當中包括主要承包商是雷神公司的100枚響尾蛇導彈（可用於空對空和地面攻擊任務），和主要承包商是波音公司的60枚魚叉導彈（可用於追蹤並擊沉來襲船隻）。

另外，美國參議院外委會14日通過被視為「將全面重整美國對台政策」的《台灣政策法》（Taiwan Policy Act）。

美國務院15日感謝國會跨黨派大力挺台，稱拜登政府會持續深化台美關係，給予台灣外交、經濟與軍事支持。

就該法案一事，國民黨智庫國家政策研究基金會昨舉行座談會。基金會國安組召集人林郁方表示，該法案不至於引發另一場台海危機，原因在於法案當中重要內容被放棄與修改，對北京刺激性已大為緩和；北京若要因此發動另一場台海危機，可能要比之前軍演規模更大，也可能出現擦槍走火，遭致反作用力；最後是俄烏戰爭會讓北京更為謹慎。