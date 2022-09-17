繼巴基斯坦 中國與白俄成全天候戰略伙伴

與烏茲別克簽千億合作 華撐加入WTO

據中國外交部官網，習近平當天另與烏茲別克總統米爾濟約耶夫會談。雙方會談後發布「中烏聯合聲明」，指出將進一步深化「親密友好、休戚與共、共享繁榮的新時代中烏全面戰略伙伴關係」。中方「全力支援」烏茲別克加入世界貿易組織（WTO），烏方重申台灣是中國領土不可分割的一部分。雙方將擴大經貿往來，並商定在安全等多個領域增加合作。

烏茲別克總統新聞辦公室在會談結束後發布消息稱，雙方「達成和簽署了總額150億美元（約1180億港元）的經貿和投資合作領域協議」。同時，在最高層訪問架構內，中烏另簽署投資、建設、採礦、數碼化、文化領域的15份文件。

中國海關總署昨日發文指出，今年前8個月，中國對上合組織其他成員國的進出口1.73萬億元（人民幣，下同），增長26%；而進口激增的項目主要是能源、農產品。數據顯示，前8個月，中國自上合組織其他成員國進口原油、煤炭、天然氣合計1.17億噸，增加11.3%；價值3,726億元，增長70.4%；同期，進口農產品492.4億元，增長11%。