上合閉幕 習：共同反對干涉別國內政 伊朗第九成員國 沙特埃及新對話伙伴

據新華社報道，習近平在上合元首理事會第二十二次會議上強調，要秉持「上海精神」加強團結合作，推動構建更加緊密的上合命運共同體。成員國領導人簽署並發表《上海合作組織成員國元首理事會撒馬爾罕宣言》。會議決定，由印度接任下一年度輪值主席國。

晤伊朗總統 習稱續參與核問題恢復履約談判

上合組織完成新一輪擴員，除伊朗正式成為第九個成員國，峰會還啟動接收白俄羅斯為成員國的程序，並批准埃及、沙特、卡塔爾、同意巴林、馬爾代夫、阿聯酋、科威特、緬甸為新的對話伙伴，批准成員國睦鄰友好長期合作條約未來5年實施綱要等一系列決議。會議發表關於維護國際糧食安全、國際能源安全、應對氣候變化、維護供應鏈安全穩定多元化等多份聲明和文件。

習近平時隔2年8個月的此次外訪，會見有份出席上合峰會的逾10國領導人，官媒亦發布多份講話及聯合聲明，惟未知峰會期間是否與印度總理莫迪會面。

習近平昨日上午會見伊朗總統萊希與土耳其總統埃爾多安，習對伊朗加入上合表示祝賀，表示中方將繼續「建設性參與伊朗核問題全面協議恢復履約談判，支持伊方維護正當合法權益」，並強調雙方應積極落實兩國全面合作計劃，積極開展共建「一帶一路」合作，打造更多成果。埃爾多安也是土耳其自2012年獲得上合對話伙伴國地位以來，首次由總統參會。習近平在會面中指出，近年來中土關係保持發展勢頭，雙方要夯實政治互信，鞏固戰略合作關係的政治基礎。

路透：習因防疫缺席領導人晚宴

在周四晚的領導人晚宴合影中，俄羅斯總統普京和埃爾多安等11國領導人出席，但未見習近平身影。路透社昨日引述烏茲別克政府人士透露，出於防疫考量，習近平沒有出席晚宴。當天習近平與普京、蒙古國總統呼日勒蘇赫舉行了中俄蒙三國元首第六次會晤，習近平在會中邀請俄羅斯與蒙古更多金融機構加入人民幣跨境支付系統，擴大三國相互間貿易本幣結算規模，「築牢地區金融安全屏障」。

中通社引述外交學院副院長高飛表示，上合組織對中國而言是重要多邊外交平台，其多數成員國與中國接壤，直接關係到中國西北邊界安全與對外經貿往來，中國為之傾注極大心血，當前全球變局下中國需要進一步穩固周邊環境。高飛指出，當前世界面臨的不穩定性、不確定性突出，但上合組織成員國所在地保持相對穩定，強化上合組織作用也可為世界安全與發展提供參考。

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