拆局：美對台政策轉清晰 進上升螺旋難回頭

民進黨立委：修訂只是「回到現狀」

《台灣政策法》首關獲通過，台民進黨籍立委羅致政向本報分析，《台灣政策法》與《台灣關係法》誕生的時代環境迥然不同，彼時的大陸「無能力亦無意圖」對台灣使用武力，如今卻是「有能力也有意圖」。他認為，美國應勢推出《台灣政策法》，意在提升美台之間軍事安全的實質性合作，屬於從「戰略模糊」向「戰略清晰」的決策調整。對於法案的刪改與保留，羅致政稱他雖在意那些象徵類條例，卻更看重軍援等實質性條例，修訂不代表台灣有所失去，只是「回到現狀」。

專家重實質修例 稱北京重形式

同樣接受本報訪問的淡江大學國際事務與戰略研究所教授王高成也看重實質性條例，他認為北京較注重「形式上的變化」，抬高台灣地位的象徵性條例只會令兩岸關係繼續顯著惡化，北京將因此有更多理由反擊，「得不償失，這未必有利台灣」。

對於《台灣政策法》帶來的衝突催化效應，王高成認為，撇開台灣問題，北京與華盛頓的競爭仍是結構性持續，如今兩岸更在美國施加誘因下進入風險上升的螺旋，「如果美方有所節制，情勢至少不會繼續再惡化下去」。他不掩飾自己更樂見過往馬英九執政時的兩岸關係，「哪怕與美親近，台灣也不至於像如今這般一面倒」。而羅致政認為，台灣當然不希望兩岸局勢朝向不穩定發展，「但問題已經不是台灣怎麼做了，這從來不是單方面的問題」。

明報記者 王聖辰