台灣政策法過首關 北京向美嚴正交涉 美對台政策重大調整 稱等同於主要北約非盟友地位

據路透社、美國之音報道，這部法案是由美參議院外委會主席、新澤西州民主黨籍參議員梅南德茲(Bob Menendez)和南卡羅來納州共和黨籍參議員格雷厄姆(Lindsey Graham)共同提出。該法案審議曾兩度推遲，14日在外委會經約2小時討論後，以17票支持，5票反對獲通過。有關法案接下來須在本屆國會明年1月期滿前，經參、眾兩院全體審議通過，再送交總統拜登簽署後成法。對此，台灣外交部昨（15日）表示，台外交部將與美國會及行政部門維持緊密溝通，期待在美國會本屆會期結束前，促成法案立法。

美擬5年間供台百億軍援

根據這項法案，美國將計劃在未來4年內，為台灣提供45億美元的外國軍事融資資金，且在修正版指明這是「無償」的援助性融資（grant assistance），等同直接軍援，並加碼第5年再提供20億美元，合共於2023年至2027年期間，共提供65億美元軍援。

今次通過的版本，在涉及台灣地位的象徵性條款上，與原始版本有所不同。包括以等同於主要非北約盟友的地位來對待台灣，而不是直接指定台灣為「主要非北約盟友」；在駐美台灣機構「駐美國台北經濟文化代表處」（TECRO）更名為「台灣代表處」一事上，將原先的「授權」改為「國會建議」；就美國在台協會（AIT）台北辦事處處長改稱「代表」，也刪除了這一職務任命須獲得美參議院確認的要求。

中央社報道，台灣駐美代表蕭美琴對此認為，有關版本之所以調整，一部分是因立法技術，另一部分是有議員認為現在應該聚焦台灣安全議題，在討論過程中各種意見都顯示對台灣安全的關心。對於法案首關獲通過，台總統府表示感謝，在野國民黨主席朱立倫亦稱「樂見其成」。

在北京，外交部發言人毛寧昨表示，有關法案嚴重違背美方在台灣問題上對中方所作承諾，「中方對此堅決反對，已向美方提出嚴正交涉」。如繼續審議推進甚至通過成法，將極大動搖中美關係的政治基礎，對中美關係以及台海和平穩定將造成極其嚴重的後果。

專家：美總統難掌政策方向

在法案表決前，拜登政府對法案中象徵意義類的條款表達關切。彭博社前天引述拜登政府內的匿名官員稱，這項立法將使得政策方向脫離總統的掌控。英國廣播公司引述學者分析指，有關修訂反映美國採取較保守做法，以免北京大幅度誤判而擦槍走火。