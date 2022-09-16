教育部：高考取消5項加分項目

據澎湃新聞報道，教育部高校學生司司長王輝指出，教育部已分五批指導29個省（區、市）啟動高考綜合改革，形成了分類考試、綜合評價、多元錄取的考試招生模式，促進現代教育考試招生制度更加完善。其中最後一批將在2025年實施。目前已有27個省份使用「全國統一命題」試卷。此外，王輝指出，教育部於2015年、2019年按照「促進公平、規範管理、科學精准」的原則，先後展開兩輪清理和規範高考加分工作，明確取消體育特長生、中學生奧林匹克競賽、科技類競賽、省級優秀學生、思想品德有突出事迹等5類全國性高考加分項目，逐步取消95類地方性加分項目，並會同有關部門推動少數民族加分更加精準。

有特長學生准加分 曾被指不公平

高考加分政策是指在高考中對有特長學生進行加分，如學生擁有體育、文藝等方面的專長，又經過專業部門的測試，在高考成績之外給予一定的加分。由於該政策存在一定的不公平性，曾引起社會的議論。