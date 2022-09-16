晤多國元首 簽多份文件

據人民網報道，中哈雙方在30周年聯合聲明中強調，政治互信是中哈永久全面戰略伙伴關係的重要基礎，將在涉及國家主權等核心利益問題上相互堅定支持。哈方堅定支持一個中國原則，重申中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府。台灣是中國領土不可分割的一部分，哈方反對任何形式的「台灣獨立」。

續推一帶一路 擴大與中亞貿易規模

聯合聲明指出，雙方願進一步擴大雙邊貿易規模，深化「絲路電商」合作，保障中哈原油管道、中亞天然氣管道長期安全穩定運作和供應，並加強人文交流等。聲明稱，哈薩克是中國一帶一路重要伙伴，雙方願繼續積極推動。

此外，習近平昨日分別與吉爾吉斯、土庫曼、塔吉克、蒙古等國總統會面，4國強調堅定一個中國原則。同時，中吉兩國有關部門簽署農業、醫療、消防、植物檢疫等領域合作文件；中塔雙方簽署數字經濟、綠色發展、交通等領域合作文件；中方還稱願推進「一帶一路」倡議同土方「復興絲綢之路」戰略對接。