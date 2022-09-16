拆局：專家：俄續聯華 證國際孤立未成功

與西方分庭抗禮意味明顯

在本次峰會上，埃及、卡塔爾、沙特、巴林和馬爾代夫在內的6個國家，將獲得上合組織「對話伙伴」的地位。隨着伊朗加入，也意味着上合組織的影響力擴大到了中東地區。

中通社引述中央財經大學國際經濟與貿易學院副教授劉春生表示，無論是地緣政治衝突不斷，還是逆全球化的風起雲湧，上合組織，乃至一帶一路沿線國家都需要有一個整體的穩定和發展，對於整個世界經濟，對於中國經濟而言，都具有重大的意義。

對於「習普會」，美國有線新聞網絡（CNN）引述維也納「奧地利歐洲與安全政策研究所」所長查卡洛娃（Velina Tchakarova）表示，「俄羅斯依靠中國向世界證明，儘管受到西方嚴厲制裁，他們仍維持牢固的聯繫，象徵國際孤立行動並未成功」。查卡洛娃說：「中國的支持有助於莫斯科散佈俄羅斯的說法，例如將糧食危機歸咎於歐盟制裁，將戰爭的開始歸咎於北約組織（NATO）。」

據新華社，在與普京會晤時，習近平指出，兩國在國際舞台上密切協調，維護國際關係基本準則。面對世界之變、時代之變、歷史之變，中方願同俄方一道努力，體現大國擔當，發揮引領作用，為變亂交織的世界注入穩定性。