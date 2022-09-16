上合習普會 習：願與俄相互有力支持 侵烏後首見面 普京讚華對烏平衡立場

【明報專訊】國家主席習近平前天晚間乘專機抵達撒馬爾罕，開始對烏茲別克進行國事訪問並出席上海合作組織成員國元首理事會第二十二次會議。上合組織峰會昨（15日）至今日在撒馬爾罕舉行。會議間隙，習近平與俄羅斯總統普京舉行會晤。習近平表示，中方願同俄方在涉及彼此核心利益問題上相互有力支持，普京則讚賞中方在烏克蘭問題上的平衡立場。
當地時間15日下午，習近平在撒馬爾罕國賓館同普京舉行雙邊會見。新華社報道，習近平強調，中方願同俄方在涉及彼此核心利益問題上相互有力支持，深化貿易、農業、互聯互通等領域務實合作。雙方要加強在上海合作組織、亞信、金磚國家等多邊框架內的協調和配合，推動各方增進團結互信，拓展務實合作，維護本地區安全利益，維護廣大發展中國家和新興市場國家共同利益。普京預祝中共二十大取得圓滿成功。表示當今世界正在發生許多變化，唯一不變的是俄中友誼與互信。
習：讚賞俄堅持一中原則
「習普會」是今年2月俄羅斯入侵烏克蘭以來，兩人首次面對面會晤。據俄羅斯衛星通訊社報道，普京表示，俄羅斯珍視中國在烏克蘭危機問題上所持的平衡立場。普京說，「我們讚賞我們中國朋友對烏克蘭危機的平衡立場。我們理解你們在這個問題上的疑問和關切」。對於台灣問題，普京表示俄羅斯堅定奉行「一個中國」原則，譴責美國在台灣的挑釁行動。「就我們而言，我們在實踐中堅定地堅持一個中國原則，譴責美國及其附庸國在台灣海峽的挑釁行為」。
習近平讚賞俄羅斯堅持一個中國原則，強調台灣是中國的一部分，中方堅決反對「台獨」分裂勢力和外部干涉，任何國家都無權做台灣問題的裁判官。
習近平前天展開疫情以來首次外訪，抵達哈薩克，兩國達成多項共識並發表聯合聲明，其中哈薩克強調堅定支持一個中國原則，並反對任何形式的「台灣獨立」。結束訪哈行程後，習近平的專機前天晚間抵達撒馬爾罕，烏茲別克總統米爾濟約耶夫在機場為習近平舉行盛大歡迎儀式。
簽千億投資協議 烏茲別克贈習「最高友誼」章
米爾濟約耶夫昨日上午在撒馬爾罕會議中心為習近平舉行歡迎儀式。兩人隨後舉行會談，並且簽署一系列合作文件，包括總值150億美元（約1177億港元）的投資合作協議。當天上午，習近平也出席儀式，接受米爾濟約耶夫授予的「最高友誼」勳章。據央視報道，「最高友誼」勳章是烏茲別克斯坦對外最高榮譽，於2020年3月設立。勳章需由烏總統提名，總統或其授權的其他領導人頒授，該勳章設立以來昨日是首次頒授。
上合組織納伊朗 15國領導出席包括莫迪
本次上合組織峰會備受矚目，包括習近平、普京、印度總理莫迪等15個國家領導人都出席此次峰會。這是自2020年新冠肺炎疫情以來，上合組織成員國領導人首次全體面對面地討論。這次會議也將吸納伊朗為上合組織的第9個成員國，並將發表《撒馬爾罕宣言》，闡述上合組織對一系列國際問題的立場。
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