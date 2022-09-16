上合習普會 習：願與俄相互有力支持 侵烏後首見面 普京讚華對烏平衡立場

當地時間15日下午，習近平在撒馬爾罕國賓館同普京舉行雙邊會見。新華社報道，習近平強調，中方願同俄方在涉及彼此核心利益問題上相互有力支持，深化貿易、農業、互聯互通等領域務實合作。雙方要加強在上海合作組織、亞信、金磚國家等多邊框架內的協調和配合，推動各方增進團結互信，拓展務實合作，維護本地區安全利益，維護廣大發展中國家和新興市場國家共同利益。普京預祝中共二十大取得圓滿成功。表示當今世界正在發生許多變化，唯一不變的是俄中友誼與互信。

習：讚賞俄堅持一中原則

「習普會」是今年2月俄羅斯入侵烏克蘭以來，兩人首次面對面會晤。據俄羅斯衛星通訊社報道，普京表示，俄羅斯珍視中國在烏克蘭危機問題上所持的平衡立場。普京說，「我們讚賞我們中國朋友對烏克蘭危機的平衡立場。我們理解你們在這個問題上的疑問和關切」。對於台灣問題，普京表示俄羅斯堅定奉行「一個中國」原則，譴責美國在台灣的挑釁行動。「就我們而言，我們在實踐中堅定地堅持一個中國原則，譴責美國及其附庸國在台灣海峽的挑釁行為」。

習近平讚賞俄羅斯堅持一個中國原則，強調台灣是中國的一部分，中方堅決反對「台獨」分裂勢力和外部干涉，任何國家都無權做台灣問題的裁判官。

習近平前天展開疫情以來首次外訪，抵達哈薩克，兩國達成多項共識並發表聯合聲明，其中哈薩克強調堅定支持一個中國原則，並反對任何形式的「台灣獨立」。結束訪哈行程後，習近平的專機前天晚間抵達撒馬爾罕，烏茲別克總統米爾濟約耶夫在機場為習近平舉行盛大歡迎儀式。

簽千億投資協議 烏茲別克贈習「最高友誼」章

米爾濟約耶夫昨日上午在撒馬爾罕會議中心為習近平舉行歡迎儀式。兩人隨後舉行會談，並且簽署一系列合作文件，包括總值150億美元（約1177億港元）的投資合作協議。當天上午，習近平也出席儀式，接受米爾濟約耶夫授予的「最高友誼」勳章。據央視報道，「最高友誼」勳章是烏茲別克斯坦對外最高榮譽，於2020年3月設立。勳章需由烏總統提名，總統或其授權的其他領導人頒授，該勳章設立以來昨日是首次頒授。

上合組織納伊朗 15國領導出席包括莫迪

本次上合組織峰會備受矚目，包括習近平、普京、印度總理莫迪等15個國家領導人都出席此次峰會。這是自2020年新冠肺炎疫情以來，上合組織成員國領導人首次全體面對面地討論。這次會議也將吸納伊朗為上合組織的第9個成員國，並將發表《撒馬爾罕宣言》，闡述上合組織對一系列國際問題的立場。

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