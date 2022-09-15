網易騰訊 今年首有遊戲過審

據澎湃新聞報道，內地去年7月暫停發放新的遊戲版號，並對18歲以下的未成年人玩家設置遊戲時間限制。在版號暫緩發放近8個月後，國產網絡遊戲版號在今年4月重新發放，但名單仍未有騰訊及網易的遊戲獲批。

報道指，在今次發放的遊戲版號中，網易旗下遊戲「全明星街球派對」獲批，這也是網易在遊戲版號重新發放後，首次獲批版號。與此同時，南京網典科技有限公司旗下「健康保衛戰」此次獲批版號，該公司為騰訊間接全資持股，公司CEO為侯曉楠，為騰訊旗下閱文集團總裁。

獲批遊戲逐次增加

另據「智通財經」報道，前4次的遊戲版號發放數量分別為45款、60款、67款及69款，獲批遊戲版號數量正在逐月增加。加上今次的73款，已累計有314款國產遊戲版號獲批。

對此，東吳證券發布研報稱，國內手遊版號已形成常態化核發，後續發放節奏及數量值得期待，遊戲供給側有望持續改善，提振市場信心。此外，中原證券此前表示，遊戲版號的常態化發放將有利於遊戲產品上線節奏恢復正常，向市場和用戶提供更多遊戲產品選擇，帶動市場規模恢復增長。