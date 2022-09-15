人代倡全面滅蚊惹熱議 網民罵「又開始刷下限」

衛健委：加強防治技術研究

人民網昨（14日）報道，針對十三屆全國人大五次會議《關於開展全面消滅蚊子的建議》，國家衛健委近日在答覆中提到，將強化病媒生物防治技術的研究，以創新技術推動防治工作，探索環境友好、綠色可持續、經濟適用的蚊蟲防控技術，降低蚊蟲密度水平。

此外，國家衛健委指出，國家重大專項課題自2008年來，對病媒生物監測等展開研究，在病媒生物（蚊蟲）高效自動採樣裝置等方面均取得突破性成果，但在創新蚊蟲控制技術研究方面總體仍較薄弱。國家衛健委稱，將不斷加強蚊蟲防制的科學化管理，積極展開病媒生物監測，為科學選擇蚊蟲控制殺蟲劑提供決策依據。

專家：蚊蟲全滅影響生態鏈

該提議引發內地網民熱議，「全國人大代表提議全面消滅蚊子」話題登上微博熱搜，有網友表示支持，「希望蚊子從世界上滅絕」，但亦有網友批評「違背自然規律」、「疫情都清零不了還清零蚊子」、「代表委員們又開始刷下限了」、「這些人大是怎麼選出來的」。

另有網民嘲諷說「蒼蠅、老鼠和蟑螂表示不服」。1950年代，內地曾出現除四害運動，提出要消滅老鼠、麻雀、蒼蠅及蚊子，認為牠們對農業生產有害，當時遭到科學專家反對。之後，四害被重新定義為蒼蠅、蚊子、老鼠、蟑螂。

據封面新聞報道，南方醫科大學病原生物學系副主任顧金保表示，消殺蚊蟲工作的主要目的是有效抑制居住環境的蚊蟲種群密度，降低傳播疾病風險。他認為，全面滅蚊卻並非易事，且並無必要性，若蚊蟲全滅或帶來新物種及對生態鏈產生連鎖影響。