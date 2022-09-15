習今晤普京 詳談烏台議題 外媒：釋中俄「對美威脅相同認知」信號

今訪烏茲別克 出席上合會議

新華社報道，習近平昨上午乘專機離開北京，前往出席在烏茲別克第二大城市撒馬爾罕舉行的上海合作組織成員國元首理事會第二十二次會議，並應哈薩克總統托卡耶夫（Kassym-Jomart Tokayev）、烏茲別克總統米爾濟約耶夫（Shavkat Mirziyoyev）邀請，對兩國國事訪問。

昨日下午，習近平的專機抵達努爾蘇丹國際機場，托卡耶夫率副總理兼外長特列烏別爾季（Mukhtar Tileuberdi）、努爾蘇丹市市長庫里吉諾夫（Altay Kulginov）等高官在機場迎接。習近平隨後出席托卡耶夫舉行的歡迎儀式。哈薩克總統新聞處此前指，習近平與托卡耶夫會討論加強哈中全面戰略伙伴關係的前景，並簽署一些雙邊文件。

結束哈薩克行程後，習近平當地時間14日晚抵達撒馬爾罕，開始對烏茲別克國事訪問並出席上海合作組織成員國元首理事會第二十二次會議。今次為習近平時隔兩年多首次外訪，他上一次出國是在2020年1月對緬甸國事訪問。外交部前天形容，習此行是中共二十大前夕開展的一次最重要的元首外交活動，充分體現中方對上合組織和中哈、中烏關係的高度重視。

另一方面，路透社等報道，俄羅斯克里姆林宮前天表示，普京和習近平將於今日在撒馬爾罕會面，詳細討論烏克蘭和台灣議題。俄羅斯總統國際事務助理烏沙科夫（Yuri Ushakov）指，俄方重視中國在烏克蘭問題上所持的立場，認為中方「明顯了解迫使俄羅斯發動特殊軍事行動的理由」，預料該議題會徹底討論。

外媒：歐亞戰略要點施影響力

習近平中亞行，預示後疫情時期中國元首外交也恢復常態。《聯合早報》分析指，把外訪首站放在中亞並出席上合峰會，突顯北京將優先加強與非美國盟友建立更緊密關係，形塑美國主導的舞台並非唯一舞台的敘事。訪問哈烏兩國，也顯示北京要在歐亞大陸戰略要點施展影響力。

《金融時報》引述美國智庫史汀生研究中心中國項目主任孫韻指，習普會釋放的信號是中俄「對美國威脅有相同的認知」。報道亦引述位於波蘭華沙的東亞研究中心中國問題專家雅克波夫斯基（Jakub Jakobowski）稱，中俄元首需要一個強大的反美陣線信號，不論是面向國際或國內民眾都需要。「德國之聲」引述台灣學者侍建宇分析，習近平參加上合峰會，可視為中俄在11月峇里G20峰會登場前做的暖身準備，「調整彼此的需要跟對外的口徑」。