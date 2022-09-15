路透：美研制裁阻京攻台

台游說歐盟亦研制裁

路透社引述一名美國官員及與華盛頓密切協調的第三國官員透露，今年2月俄入侵烏克蘭後，美國就開始考慮對北京實施制裁以嚇阻攻台。尤其在8月初美國眾議長佩洛西訪台後，北京在台灣周邊開展圍台軍演，讓美國面臨新的緊迫感。同時有6名知情人士稱，俄烏戰爭爆發後，台灣駐歐盟代表也透過外交途徑游說歐盟國家，希望也能向北京祭出制裁措施。

知情人士稱，目前有關討論和台灣方面的游說都處於早期階段。由於西方已在晶片和通訊設備等敏感技術領域對北京實施貿易及投資限制，美國與台灣更希望擴大制裁範圍。熟悉台歐討論的人士透露，台駐歐盟代表未向歐盟國家要求具體制裁方案，僅要求歐盟國家開始計劃，並要求歐盟私下警告北京，「攻打台灣將面臨什麼後果」。

總部設在美國的保衛民主基金會中國問題高級研究員辛格勒頓（Craig Singleton）認為，美國一開始對北京的制裁可能圍繞北京可獲得的軍事技術，來限制其對台動武的能力。美國商務部前高級官員那扎克（Nazak Nikakhtar）認為，考慮到中美廣泛的經貿關係，要對北京實施制裁，可能會比制裁俄羅斯要複雜許多。