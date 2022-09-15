美參院審台灣政策法 涉軍援對京制裁 京：堅決反對 台媒：秦剛曾警告中美關係瓦解

AIT「代表」任命按大使提名程序

「2022年台灣政策法」分九大條款，長達107頁，集結近年涉台法案重點，由參議院外交關係委員會主席梅南德茲（Robert Menendez）和預算委員會首席共和黨議員格雷厄姆（Lindsey Graham）於今年6月共同提出。當時外委會發布新聞稿稱，此案是自1979年《台灣關係法》（Taiwan Relations Act）以來，美國對台政策「最全面的調整」。根據目前版本，法案還將推動駐美代表處更名為「台灣代表處」（Taiwan Representative Office），也要求美國在台協會（AIT）處長任命比照一般美國駐外大使提名程序，須經過參議院同意，職稱也應改成「代表」（見表）。

台灣新聞網站「上報」13日引述外交消息報道，中國駐美大使秦剛8月23日會晤美國副國務卿舍曼時，曾當面警告若法案通過，中美關係將面臨瓦解。中國外交部發言人毛寧昨日則表示「不了解秦剛具體說了什麼」，敦促美方停止推動有關涉台法案，「只有慎重妥善處理涉台問題，才能避免中美關係受到進一步損害」。國台辦發言人朱鳳蓮昨日（14日）表示，美國國會議員炮製涉台議案嚴重違反一中原則，中國堅決反對；民進黨當局拉攏美國國會議員，搞涉台議案，為其台獨圖謀不會得逞。

外委會主席料獲兩黨支持

白宮對法案一些條文有疑慮

據中央社報道，梅南德茲周二（13日）出席「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）年度峰會時表示，《2022年台灣政策法》將更清楚傳達美國協助台灣的意願，也能為台灣打開外交空間，預期14日將在參議院外委會獲得兩黨支持。

不過也有迹象顯示，拜登政府對這項法案有所疑慮。白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）上周三（7日）受訪時表示，法案有些條文的確能有效加強美國對台安全協助，但另一些元素「讓我們有些擔憂」。蘇利文當天和國會官員在閉門會議討論該法案。白宮國家安全委員會發言人柯比（John Kirby）當天表示，立法團隊正與國會議員討論這項法案，強調政府持續加深與台往來，但具體內容不便多談。

據美國之音（VOA）報道，美國參議院外委會原本排定7月19日審議《2022年台灣政策法》，後因共和黨希望有更多時間審視法案內容延至8月3日；而8月2日眾院議長佩洛西訪台後兩岸及中美關係陷入緊張，拜登政府再次將審議日期延後至9月14日。彭博社8月4日曾根據國會消息來源報道，指白宮正游說民主黨議員對此案「煞煞車」。

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