習今起訪中亞 首站哈薩克 京：二十大前最重要元首外交 於哈媒烏媒發文 細數合作展望未來

據「澎湃新聞」報道，習近平分別在哈薩克的《哈薩克真理報》發表題為〈推動中哈關係在繼往開來中實現更大發展〉，及在烏茲別克的《人民言論報》發表題為〈攜手開創中烏關係更加美好的明天〉的署名文章。

與哈薩克商永久戰略伙伴關係

習近平在〈中哈〉一文稱，「這是我時隔5年再次訪哈，也是第四次踏上這片美麗的土地」。他指出，今年是中哈建交30周年，雙方「關係闊步向前」、「合作成就斐然」、「聯通暢達四方」、「友好深入人心」。

習近平表示，在此訪期間將同托卡耶夫總統就中哈永久全面戰略伙伴關係、推進全方位互利合作交換意見，包括「持續發展睦鄰友好」、「不斷深化互利合作」、「堅定捍衛共同安全」及「全面加強國際協作」4個目標。

稱與烏茲別克2000多年友好交往

此外，習近平在〈中烏〉一文稱，「中國和烏茲別克斯坦都是文明古國，偉大的絲綢之路見證了兩國人民兩千多年的友好交往」。他指出，今年是中烏建交30周年，兩國一直是「彼此交心的好朋友」、「共同發展的好伙伴」、「文明對話的好榜樣」及「相互幫扶的好兄弟」。

習近平表示，2000多年的友好交往和30年的互利合作表明，中烏加強全面合作順應歷史潮流，對中烏關係的明天充滿信心，雙方要「加大相互支持，鞏固互信紐帶」、「深化互利合作，共謀發展繁榮」、「強化安全合作，化解風險挑戰」、「密切人文交流，促進民心相通」。

外交部發言人毛寧稱，這次訪問是中方在中共二十大前夕開展的一次最重要的元首外交活動，充分體現了中方對上海合作組織和中哈、中烏關係的高度重視，並說此次上合組織峰會重點圍繞該組織框架內全方位合作，就重大國際和地區問題等深入交換意見。

上合審議緬甸「對話伙伴國」申請

另據俄羅斯衛星通訊社前日引述哈薩克總統新聞處稱，習近平今日會在哈薩克首都努爾蘇丹國事訪問，雙方將討論加強中哈全面戰略伙伴關係的前景，並在會談結束後簽署多項雙邊文件。

此外，俄羅斯總統上合組織事務特別代表哈基莫夫（Bakhtier Hakimov）說，在即將舉行的成員國領導人理事會會議上，將審議緬甸獲得上合組織對話伙伴國地位的申請。