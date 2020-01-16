「C919」國產客機9．19領適航證 年內交付首架予東航

28客戶訂815架

C919大型客機是中國按照國際民航規章自行研製、具有自主知識產權的大型噴氣式民用飛機，座位從158到168個，航程4075至5555公里。C919飛機於2017年成功首飛。今年8月1日，中國商飛公司宣布C919客機完成取證試飛。

據《華夏時報》報道，按照計劃，中國民用航空局將在9月19日這個具有象徵意義的日子，在北京為C919頒發適航證，這也意味着該機型將可向營運商交付，並計劃年底前向首個客戶東航交付首架飛機，東航可能在2023年第一季度將新機首次投入營運。

「第一財經」報道，東航去年與中國商飛公司正式簽署C919大型客機購機合同，成為C919的全球首家啟動用戶。根據協議，東航首批將引進5架C919飛機，5架飛機引進後將以上海為主要基地，加密上海來往內地多個地點等航線。前期訂購用戶還包括國航、南航、川航等，以及工銀租賃、國銀租賃等飛機租賃公司。C919累計有28家客戶815架訂單。

年均銷售額料680億人幣

另據中泰證券今年7月的一份報告預計，為滿足運量增長和替換退役飛機需求，中國未來約20年平均每年將新增客機418架，其中單通道客機312架。假設未來C919國內市場佔有率達三分之一，則未來約20年C919每年銷量約104架；按照每架6.53億人民幣計算，C919平均年銷售額約679億人民幣。