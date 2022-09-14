西工大遭網攻 京稱美網絡武器「飲茶」竊密

調查指有攻擊其他機構痕迹

綜合央視新聞、《環球時報》報道，CVERC與北京奇安盤古實驗室展開調查，並發布報告。報告稱，美國NSA下屬特定入侵行動辦公室（TAO）使用「飲茶」（suctionchar）作為嗅探竊密工具，將其植入西工大內部網絡伺服器，竊取遠程管理和遠程文件傳輸服務的登錄密碼，從而獲得內網中其他伺服器的訪問權限，並向其他高價值伺服器投送多類網絡武器，造成敏感數據大規模持續失竊。

技術團隊還在西工大以外的其他機構網絡中發現了「飲茶」攻擊痕迹，稱很可能是TAO利用「飲茶」對中國發動大規模網絡攻擊。網絡安全專家稱「在信息化建設過程中，建議選用國產化產品」。

中方促解釋 美方不置評

就該報告，外交部發言人毛寧昨說，中國已通過多個渠道要求美國解釋惡意網絡攻擊，但迄今未得到實質回應。毛寧斥美國行徑嚴重侵犯中國有關機構技術秘密，嚴重危害中國關鍵基礎設施安全、機構和個人信息安全，須立即停止並作負責任解釋。據美國之音報道，NSA通過電郵表示，對中方此次指控不予置評。

中美角力滲透不同領域。美國總統拜登近日簽署行政命令，推動投放更多公帑在生物技術產業，鼓勵美國生物技術生產和研究，以降低對國外依賴，確保美國有能力將所有發明轉化為產品。有指拜登此舉是回應中國生物技術的挑戰。

對此，毛寧稱，經濟全球化是客觀事實，也是歷史潮流，中方希望美方尊重市場經濟規律和公平競爭原則，不要人為阻礙全球科技交流和貿易往來。