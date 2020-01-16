IAEA四度議決討論澳英美核艇 華稱勝利 中國代表：挫敗一些國家欲劫持原子能機構圖謀

《環球時報》昨日（13日）引述王群會後受訪表示，機構理事會連續4次以協商一致方式決定設置單獨正式議題，專門討論AUKUS核潛艇項目所涉核材料轉讓及其保障監督等影響《不擴散核武器條約》（NPT）各方面的問題，充分反映國際社會對三國核潛艇合作所涉核武器材料轉讓問題的關切，說明美國式「小圈子」在機構不得人心。

促成員國參與討論防止核擴散

據中國常駐維也納聯合國和其他國際組織代表團網站，王群在IAEA理事會通過議程前作解釋發言，表示中方對美英澳三國無視理事會3次以協商一致方式就三國核潛艇合作問題通過的相關議題，以及據此正式啟動的政府間進程，推動就同一問題重複設置議題的做法深表關切；鑑於三國所提議題的非正當性，中方聲明不參與三國所提議題的協商一致。

他表示，中方呼籲機構全體成員國繼續在中方所提議題下參與討論，包括討論總幹事報告，進一步推進此前3次協商一致達成的政府間進程，聚焦三國核潛艇合作的本質，共同探討解決方案，以實際行動捍衛NPT，維護國際核不擴散體系，維護國際和平與安全。

王群說，美英澳核潛艇合作所涉核材料轉讓問題，本質上就是核擴散，三國必須放棄這危害全球的舉動；希望機構繼續秉持中立，為解決三國核潛艇合作對核不擴散體系的影響提供平台。王群警告，美英澳三國企圖迫使IAEA為其「非法擴散行徑」背書若得逞，IAEA將淪為「核擴散機構」。

IAEA總幹事交監督報告 京批片面引述美英澳辯解

IAEA總幹事格羅西（Rafael Grossi）上周五（9日）就AUKUS核潛艇合作保障監督問題向機構理事會提交報告，指機構已與三國就相關問題開展技術磋商。

外交部發言人毛寧昨說，IAEA的報告在程序上是正確一步，但中方對報告實質內容存在「嚴重的關切」。她說，報告片面引述美英澳為自身行為辯解的言論，絕口不提國際社會對三國核潛艇合作存在核擴散風險的重大關切，並越權就本該由機構成員國討論決定的事項得出誤導性結論。

毛寧說，美英澳核潛艇合作事關《不擴散核武器條約》的完整性、有效性和權威性，相關保障監督問題涉及IAEA所有成員國的利益，應由所有成員國共同討論決定；在各方達成共識前，美英澳三國不應開展核潛艇相關合作。

今年7月，格羅西訪問澳洲，會見澳洲外長黃英賢。格羅西說，為確保對澳洲未來的核動力潛艇開展核保障監督，IAEA已與澳洲開展合作。黃英賢曾說，在確保新核潛艇安全方面，澳洲政府致力秉持「最高標準」，不擴散核武器。

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