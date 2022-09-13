船塢運輸艦玉山 台媒料月底交付

載台艤裝武器系統測試合格

據《聯合報》報道，台海軍「新型兩棲船塢運輸艦」原型艦去年4月13日在台船公司造船塢舉行命名暨下水典禮，由台總統蔡英文主持，並以台灣最高峰命名為「玉山艦（YU SHAN）」。報道稱，將在9月30日在高雄舉行交艦儀式。

玉山艦全長153米、寬23米、滿載1萬600噸，搭載乘員673名官兵，屬於輔助型軍艦。平時可執行離島物資運補、人員運送任務，發生災害時則可執行救災，成為海上臨時野戰醫院或作國際人道救援；戰時玉山艦則可編成兩棲特遣部隊執行兩棲作戰任務，執行增援、應援及外離島歸復作戰。

年中測試船艙曾漏水

今年5月測試時，玉山艦曾發生船艙漏水、積水，經過排除狀况後，再持續作後續測試。該艦配備2座海劍二防空導彈系統、1座MK-75 76mm快炮、2座MK-15方陣快炮，甲板可停放2架直升機，平時裝載LCU及LCM兩棲登陸艇，可視任務裝載AAV-7兩棲突擊車、裝甲車輛等載具。