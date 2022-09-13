伊朗將成第9成員國 消息：10國擬加入

上合組織目前共有8個成員國，包括中國、俄羅斯、哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克、烏茲別克、印度和巴基斯坦。於上年9月啟動相關法律程序的伊朗，將在今年峰會正式加入成為第9個成員國。

知情者：迎阿拉伯東南亞擴員浪潮

俄羅斯《消息報》8月4日曾引述接近上合組織秘書處的2名高層消息人士透露，包括阿聯酋、敘利亞、卡塔爾和沙特阿拉伯在內的10國希望加入上合組織。其他候選國包括緬甸、柬埔寨和尼泊爾。對此，知情的高層人士表示，上合組織近期將有「一波阿拉伯和東南亞國家的擴員浪潮」。

作為成員國領導人，印度總理莫迪也將出席今次上海合作組織峰會。據《印度快報》（Indian Express）引述印度外交部聲明表示，「應烏茲別克總統米爾濟約耶夫（Shavkat Mirziyoyev）的邀請，總理莫迪將在9月15、16日訪問烏茲別克撒馬爾罕，參加上海合作組織第22次元首理事會」。中印自2020年至今發生多起邊境衝突，峰會一周前，印方上周四（8日）宣布，與中國邊界部隊開始從戈格拉（Gogra）─溫泉區（Hot Springs area）其中一個衝突點，依第16輪軍長級軍事對話達成的共識相互撤軍。