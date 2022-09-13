隔2年8月踏出國門 習赴上合會議 訪中亞兩國 料與哈薩克簽燃料協議

【明報專訊】外交部發言人華春瑩昨日宣布，國家主席習近平將於本月14日至16日（周三至周五），出席在烏茲別克撒馬爾罕舉行的上海合作組織成員國元首理事會第二十二次會議，並應哈薩克總統托卡耶夫、烏茲別克總統米爾濟約耶夫邀請，國事訪問兩國。俄方表示，俄羅斯總統普京將在烏茲別克與習近平舉行會談。這將是新型冠狀病毒疫情爆發後，時隔2年8個月後習近平首次外訪，亦是俄烏戰爭爆發後的首次「習普會」（另見稿）。
因上合峰會將於15日至16日於撒馬爾罕舉行，預計習近平將在此之前訪問哈薩克。俄羅斯衛星通訊社上周四（8日）引述俄外交學院當代國際問題研究所專家涅日丹諾夫表示，在習近平訪問哈薩克期間，預計將簽署燃料動力及其他行業的一系列雙邊協議。哈薩克外交部發言人斯馬迪亞羅夫上周表示，習近平和哈薩克總統托卡耶夫將於周三（14）日會晤，其間將簽署多項協議。
專家：歐洲能源局勢對華警示
涅日丹諾夫透露，這些協議將主要涉及燃料動力綜合體，「歐洲局勢是對中國的警示。中國非常重視能源供應的多樣化，以免陷入對單一供應商的依賴」。他另表示，預計雙方還將在中國已經涉足的領域簽署協議，這些方向的數量龐大，有農工綜合體、石油化工、天然氣化工、機械製造、基礎設施等。哈薩克計劃在今明兩年投產大量新企業和新設施，早在2015年至2016年，中國和哈薩克就開始擬定該類項目的清單。截至2020年，哈薩克有50多個中哈聯合項目，投資額約300億美元（約2355億港元）。他總結，哈薩克在中亞地區吸引的中國投資最多，那裏集中了大量的燃料動力企業，中國的份額超過一半。那裏也集中了對該地區來說全新的產業，例如中國從零開始在當地建立了哈薩克的風能產業。
哈薩克外交部上月初表示，有意和中國完善兩國合作的條約法律基礎。哈薩克駐華大使努雷舍夫8月5日與中國外交部副部長馬朝旭會晤，雙方關注即將舉行雙邊高層及最高層活動的日程安排，以及對10月在努爾蘇丹舉行的亞洲相互協作與信任措施會議峰會的籌備問題。雙方同意繼續切實落實哈薩克留學生在中國高校面授教育的共識，對兩國公民互訪實行免簽制度，恢復努爾蘇丹和北京之間的定期航班。
這是習近平自2020年1月17日至18日出訪緬甸後首次外訪，當年是中緬建交70周年。今年7月，習近平曾到香港出席慶祝回歸25周年大會，其他時間均在內地。到目前為止，習近平是二十國集團（G20）的主要經濟體成員中，唯一尚未在爆疫後外訪的國家領導人。印尼總統佐科（Joko Widodo）上月表示，習近平和普京都將出席11月在峇里島舉行的20國集團峰會。
■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676