隔2年8月踏出國門 習赴上合會議 訪中亞兩國 料與哈薩克簽燃料協議

因上合峰會將於15日至16日於撒馬爾罕舉行，預計習近平將在此之前訪問哈薩克。俄羅斯衛星通訊社上周四（8日）引述俄外交學院當代國際問題研究所專家涅日丹諾夫表示，在習近平訪問哈薩克期間，預計將簽署燃料動力及其他行業的一系列雙邊協議。哈薩克外交部發言人斯馬迪亞羅夫上周表示，習近平和哈薩克總統托卡耶夫將於周三（14）日會晤，其間將簽署多項協議。

專家：歐洲能源局勢對華警示

涅日丹諾夫透露，這些協議將主要涉及燃料動力綜合體，「歐洲局勢是對中國的警示。中國非常重視能源供應的多樣化，以免陷入對單一供應商的依賴」。他另表示，預計雙方還將在中國已經涉足的領域簽署協議，這些方向的數量龐大，有農工綜合體、石油化工、天然氣化工、機械製造、基礎設施等。哈薩克計劃在今明兩年投產大量新企業和新設施，早在2015年至2016年，中國和哈薩克就開始擬定該類項目的清單。截至2020年，哈薩克有50多個中哈聯合項目，投資額約300億美元（約2355億港元）。他總結，哈薩克在中亞地區吸引的中國投資最多，那裏集中了大量的燃料動力企業，中國的份額超過一半。那裏也集中了對該地區來說全新的產業，例如中國從零開始在當地建立了哈薩克的風能產業。

哈薩克外交部上月初表示，有意和中國完善兩國合作的條約法律基礎。哈薩克駐華大使努雷舍夫8月5日與中國外交部副部長馬朝旭會晤，雙方關注即將舉行雙邊高層及最高層活動的日程安排，以及對10月在努爾蘇丹舉行的亞洲相互協作與信任措施會議峰會的籌備問題。雙方同意繼續切實落實哈薩克留學生在中國高校面授教育的共識，對兩國公民互訪實行免簽制度，恢復努爾蘇丹和北京之間的定期航班。

這是習近平自2020年1月17日至18日出訪緬甸後首次外訪，當年是中緬建交70周年。今年7月，習近平曾到香港出席慶祝回歸25周年大會，其他時間均在內地。到目前為止，習近平是二十國集團（G20）的主要經濟體成員中，唯一尚未在爆疫後外訪的國家領導人。印尼總統佐科（Joko Widodo）上月表示，習近平和普京都將出席11月在峇里島舉行的20國集團峰會。

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