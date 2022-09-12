京3校爆疫逾60宗 瓊「社會面」清零

據國家衛健委數據，內地前日新增1138宗新冠本土感染，包括179宗本土病例、959宗無症狀感染個案。確診病例中，四川97宗佔最多，其次是內蒙古21宗、西藏16宗。無症狀感染個案中，西藏251宗佔最多，其次是貴州122宗、四川90宗。

傳媒大學封控 500人集中隔離

央視報道，北京前日新增10宗本土病例，9宗來自中國傳媒大學。該校將涉疫學生所在的宿舍大樓485名學生（另3名學生已轉運至定點醫院）、19名教師、5名後勤員工全部轉移，集中隔離。該校多個宿舍樓和餐廳被劃為中高風險區。

報道指，自北京化工大學昌平校區6日出現校園聚集疫情以來，中央民族大學附屬中學及中國傳媒大學相繼爆發疫情。北京本次疫情已關聯3所學校，涉及昌平、海淀和朝陽區。據昨日報道，3校累計報告本土感染者逾60宗。

中共二十大下月登場。北京當局再次提醒，要求進返京人員抵京後7天內不聚餐、不聚會、不前往人群密集場所，開展三天兩檢。

另外，海南當局稱，該省本輪新冠疫情防控已進入收尾階段，所有市縣已實現社會面清零，逐步轉入常態化疫情防控。

（綜合報道）

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