川震11萬人受災 海螺溝人員全撤 地震烈度圖發布 最高9度

88死30失蹤 6萬人轉移避險

綜合央視、人民網等內媒報道，地震已造成88人遇難，其中包括甘孜州瀘定縣50人、雅安市石棉縣38人，另有30人失蹤，醫院救治傷員420多人。本次地震造成的死亡和失蹤者中，81.4%為山體崩垮、滑坡、滾石等所致，18.6%為房屋倒垮所致。地震還導致11萬多人受災，5萬多間房屋損壞，道路、通訊、電力、水利等基礎設施不同程度受損，誘發多處滑坡、崩塌、堰塞湖等次生災害。

地震發生後，當局累計出動解放軍、航空救援等各類救援力量1.3萬多人，累計搜救被困群眾650多人，轉移避險群眾6萬多人。至昨日，除外界通往震區的省級公路S217線桃壩至石棉界約8公里仍在搶修外，震區國省幹線基本全線暢通，鄉鎮通訊全面恢復，恢復供電3.76萬多戶。

米-171直升機參與救援

此外，西部戰區空軍在四川瀘定縣劃定臨時飛行管制區，出動米-171SH武裝直升機和米-171E直升機參與救援。海螺溝景區最後一批42名被困者，前日早上分3架次乘坐直升機轉移撤離至磨西鎮。

據央視報道，應急管理部中國地震局在震後對災區200個調查點展開實地震害調查，結合強震動觀測紀錄，完成《四川瀘定6.8級地震烈度圖》。

地震烈度圖顯示，此次四川瀘定地震最高烈度為9度，面積280平方公里；6度及以上區域面積約1.9萬平方公里（約等於17個香港陸地面積），共涉及四川省3個市州12個縣（市、區）、82個鄉鎮（街道）。

地震烈度是指地震時某一地區的地面和各類建築物遭受到一次地震影響的強弱程度，共分12個烈度等級。此次瀘定地震最高烈度9度，通常表現為磚木結構房屋大多數嚴重毁壞，鋼筋混凝土框架結構房屋多數中等破壞等。