國開行「全面摸底」分行、子公司高層愛好

據中紀委國家監察委官網消息，國開行稱將突出重點領域監督檢查和廉潔風險排查，開展與開發銀行利益關係人經濟往來情况檢查、紀律處分執行落實情况檢查、勞動紀律和公務用車專項檢查等，對發現的突出問題提出監督建議。

「精文簡會」 停辦內部刊物

國開行黨委介紹，紮實開展「違反中央八項規定精神典型問題專項治理」。其中，下大氣力整治形式主義、官僚主義突出問題，推動精文簡會，停辦《國家開發銀行報》、《青春開行》、《開行國際》等內部刊物；對有關分行半年多請示報告得不到批覆問題進行核查處理，排查總行部門職能交叉、空白問題，明確總行相關部門職責分工及有關要求；開展總行機關推諉扯皮問題專項治理，建立首辦負責制，推動「一部門受理，件件事辦畢」等。

巡視整改進展情况通報還披露，國開行黨委制定《國家開發銀行黨委加強領導班子自身建設的措施》，將「黨委成員間要經常性就開發性金融重大問題加強思想溝通，凝聚思想共識」納入黨委工作規則，摒棄「等政策、怕越界」思想，主動研究推動改革發展。

自中共十八大以來，國開行已有3名行領導落馬，3人分別是國開行黨委前書記、前董事長胡懷邦，黨委前副書記、前監事長姚中民，以及前副行長何興祥。