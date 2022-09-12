國開行「全面摸底」分行、子公司高層愛好

【明報專訊】前天（10日）傍晚，中央紀委國家監委網站公布《中共國家開發銀行委員會關於十九屆中央第八輪巡視整改進展情况的通報》。對於巡視反饋重點問題整改落實情况，國家開發銀行黨委介紹，加強和改進對「一把手」和黨委班子其他成員的監督，組織內設紀委開展分行、子公司「一把手」和班子其他成員的「政治畫像」，對政治表現、履職盡責以及社會關係、興趣愛好等方面情况全面精準「摸底」。
據中紀委國家監察委官網消息，國開行稱將突出重點領域監督檢查和廉潔風險排查，開展與開發銀行利益關係人經濟往來情况檢查、紀律處分執行落實情况檢查、勞動紀律和公務用車專項檢查等，對發現的突出問題提出監督建議。
「精文簡會」 停辦內部刊物
國開行黨委介紹，紮實開展「違反中央八項規定精神典型問題專項治理」。其中，下大氣力整治形式主義、官僚主義突出問題，推動精文簡會，停辦《國家開發銀行報》、《青春開行》、《開行國際》等內部刊物；對有關分行半年多請示報告得不到批覆問題進行核查處理，排查總行部門職能交叉、空白問題，明確總行相關部門職責分工及有關要求；開展總行機關推諉扯皮問題專項治理，建立首辦負責制，推動「一部門受理，件件事辦畢」等。
巡視整改進展情况通報還披露，國開行黨委制定《國家開發銀行黨委加強領導班子自身建設的措施》，將「黨委成員間要經常性就開發性金融重大問題加強思想溝通，凝聚思想共識」納入黨委工作規則，摒棄「等政策、怕越界」思想，主動研究推動改革發展。
自中共十八大以來，國開行已有3名行領導落馬，3人分別是國開行黨委前書記、前董事長胡懷邦，黨委前副書記、前監事長姚中民，以及前副行長何興祥。