官媒：美軍裝備供應鏈恐不能「完全脫中」

F-35華製零件沒風險 申國安豁免

《環球時報》旗下「樞密院十號」微信公眾號昨日（11日）發文稱，這並非F-35首次被發現使用中國製造的部件。約10年前，五角大樓就批准製造F-35滑油泵的美國公司霍尼韋爾（Honeywell）在其他F-35部件中使用中國磁鐵，以保證受成本超支困擾的計劃能如期進行，但兩次事件不同的地方在於，這次被發現使用的鈷釤合金是中國加工成部件之後，送到美國磁化，明確屬於半成品加工；而之前中國是提供原材料，後續加工都由美國完成，換言之，這次F-35中被發現的「中國製造」技術比例更高。

路透社早前報道，美國國防部發言人戈梅爾（Russell Goemaere）上周三（7日）公布，國防部在8月展開調查時，發現F-35引擎油泵的磁鐵採用了未經授權的中國物料製造。報道指出，美國在過去曾批准原產於中國、並用在F-35上的其他磁鐵。發言人表示，這款磁鐵經測試不存在風險，但根據採購法規必須暫停交付；不過，更換零件或涉及500多架軍用飛機，威脅超過3300架戰機的交付工作，因此會尋求五角大樓相關負責人批准國家安全豁免。

（中美角力）