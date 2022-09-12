拜登：面對中國強勢表現 製晶片成國安問題

據法新社報道，美國晶片巨頭英特爾公司（INTC）9日為造價200億美元（約1570億港元）的新半導體工廠舉行奠基儀式。它是在白宮8月簽署的《晶片與科學法案》支持下首批開工的美國國內晶片製造工廠之一。為此，拜登當天前往慶祝。英特爾宣布，已向俄亥俄州的高校撥款1770萬美元（約1.39億港元），用於推進以半導體為重點的教育和職業培訓計劃。新工地未來將包含至少兩個製造工廠，可創造數以萬計工作崗位。

據白宮網站發布的講話實錄，拜登提到晶片除了用於商品，對生產未來的先進武器亦極為重要，中國、日本、韓國和歐盟已經積極設法吸引企業落地設廠，生產先進晶片。他說：「不幸的是，我們（美國）完全沒有生產這類晶片。」

指中共游說美企反對《晶片法案》

新冠疫情導致晶片供應鏈中斷、工廠停工和貨品斷市後，晶片生產已成為中美角力重點。拜登表示，中國正嘗試在製造業拋離美國，所以中國共產黨積極游說美國企業反對《晶片法案》。他指出，中國近年在科技研發上的實力飛速增強，面對中國愈發強勢的表現，製造先進的電腦晶片已成為美國的國家安全問題，「我們須在美國本土製造這些晶片，以降低日常成本，創造良好的就業機會」，「這一切符合我們的經濟利益，也符合我們的國家安全利益」。

《晶片與科學法案》為美國半導體生產和研究提供527億美元（約4137億港元）補貼，並為晶片工廠提供投資稅收抵免，以提高美國在科技領域與中國競爭的能力。

（中美角力）