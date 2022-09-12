拜登對華加招 將簽令振美生物製造 彭博：美國安官員憂依賴中國基礎設施

綜合報道

知情者：疫情帶來制定戰略緊迫感

彭博社當地時間上周六（10日）援引不具名知情者消息稱，拜登（Joe Biden）準備簽署一項行政命令，幫助擴大美國的生物製造業，減少對於中國的依賴。報道指出，白宮制定這一政策，是為了與不斷發展的中國生物製造業競爭。該項行政命令的細節尚未公開，據悉草案列出了一項促進美國國內製造業發展的戰略，即利用生物系統創造一系列產品和材料，從新藥物、人體組織到生物燃料和食品等。

醫療農業能源等多路推進

兩名知情者表示，新冠疫情給美國帶來了要制定明確一致產業戰略的緊迫感。他們指出，mRNA（信使核糖核酸）疫苗的快速研發和生產，是美國國內投資成功的一個例子。除了醫療保健，美國還將致力於推進農業、能源和其他行業的生物製造。此外，該項行政命令將概述美國應該如何培養一支訓練有素的勞動力隊伍，利用自然發生過程（naturally occurring process）來製造生物產品和材料。拜登政府計劃部署資源，支持擴大生物製造基礎設施的規模，但目前尚不清楚是否有資金可支持這項行政命令。知情者透露，白宮將以「發展國內生物製造業最終將加強供應鏈安全、並降低成本」開展游說。

彭博社的報道指出，美國擁有世界上最強大的生物技術產業之一，儘管在研發方面處於領先地位，但允許高科技生產轉移到海外。另邊廂，美國國家安全和情報官員尤其擔心，美國對中國先進生物製造基礎設施存在依賴。

發改委5月首發布生物經濟五年規劃

今年5月，中國發改委發布《「十四五」生物經濟發展規劃》，是中國首部生物經濟五年規劃，明確了生物經濟發展的具體任務。其中提及要加快提升生物技術創新能力，加快生物技術廣泛賦能健康、農業、能源、環保等產業，推動生物經濟多樣化發展。

報道指出，隨着中美之間的緊張局勢升級，拜登政府已經在想方設法限制對於中國產業的投資。拜登8月在半導體領域簽署涉款2800億美元（約2.2萬億港元）的《晶片與科學法案》（CHIPS and Science Act of 2022）和相關行政命令，有指是為了在高科技領域遏制中國的發展，改變中美競爭的平衡（另見稿）。

對此，中國外交部表示，《晶片法案》呈現出濃厚的地緣政治色彩，是美國大搞經濟脅迫的又一例證，又說這樣的做法只會扭曲全球半導體供應鏈，擾亂國際貿易，中方堅決反對。

（中美角力）

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