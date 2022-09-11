大陸保持對台海壓力 或用無人機巡航

美國眾議長佩洛西訪台後，解放軍持續在台海周邊軍演，東部戰區曾表示，會根據台海形勢變化組織常態化軍事行動。對此，陳浩洋分析指，未來大陸可能會利用先進的無人機技術，在台灣上空進行飛行巡航。陳浩洋表示，台灣周邊海空域廣闊，如對台海附近常態化警戒巡邏，不僅要靠有人機，還可以充分利用大陸居於世界前列的無人機技術。「只需要二、三十架高性能長航時察打一體無人機，就可以保持在台海周圍24小時警戒巡邏。同時結合水面艦艇和有人飛機，可以時時刻刻在台海周圍保持軍事威懾壓力。」

台8日首度偵獲解放軍TB-001無人機逾越海峽中線，9日發現解放軍BZK-005無人機首現西南空域。《聯合報》報道，台國防安全研究院國防戰略及資源研究所長蘇紫雲表示，無人機在不同地點出現，顯示解放軍把點線面連起來，系統性由遠距離戰場訓練，逐漸走向聯合作戰。蘇紫雲說，對此可採空對空導彈直接擊落方式反制，但成本效益需核算；另一種是「軟殺」方式，通過信號干擾，讓無人機自行墜落；還可採用雷射或派無人機對抗來應對。

明報記者 王佩凡