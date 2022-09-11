人民政協報論九二共識 有「一中」沒「各表」

批國民黨近年「偷換概念」

該報在題為〈正本清源！『九二共識』只有『一中』，沒有『各表』〉的文章稱，對於「九二共識」，台灣長期以來將之理解為「一中各表」，即兩岸都承認同屬一個中國，但對於「中國」的理解，台灣解釋為「中華民國」，批評國民黨高層近年偷換概念，將「九二共識」稱為「一中各表的『九二共識』」。

文章稱，在1949年新中國成立，已宣告取代「中華民國」，成為代表全中國的唯一合法政府，該問題已告解決。這是在中國這一國際法主體沒有發生變化下的政權更替，中華人民共和國政府理所當然地完全享有和行使中國的主權，其中包括對台灣的主權。

文章又引述南京大學台灣研究所所長劉相平強調，承認不承認體現一個中國原則的「九二共識」，大陸的立場不可能有絲毫模糊和鬆動，「如果國民黨在是否堅持『九二共識』問題上立場倒退，國共交流的政治基礎嚴重流失，政治互信遭到嚴重破壞，國共關係必然陷入停滯甚至倒退的困境」。

台前總統馬英九曾表示，台灣不要否定「九二共識」，大陸也不要無謂攻擊「一中各表」。國民黨主席朱立倫日前亦稱，「九二共識」是「沒有共識的共識」，是「創造性模糊」，在沒有更好方案以前，還是用這樣的方式持續交流。